Olay, 11 Kasım saat 20.00 sıralarında Çay Mahallesi 2109 Sokak’ta meydana geldi. İki hafif ticari araçla iş yerinin önüne gelen kişiler ile işletme önünde bulunanlar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma arbedeye dönüştü. Arbedenin ortasında bulunan saldırganlar, yanlarında getirdikleri tüfek ve tabancalarla ateş açmıştı. Açılan ateş sonucu işletme sahibi Hıdır Ekin, oğlu Sülhan Ekin (32) ve müşteriler S.D. ile Y.D. vurulmuştu.

Saldırganlar olay yerinden kaçtı

Saldırı sonrası şüpheliler, geldikleri ticari araçlara binerek hızla olay yerinden uzaklaşmıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Ağır yaralanan Hıdır Ekin, ilk müdahalenin ardından İzmir Şehir Hastanesi’ne; diğer yaralılar ise Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Hastanede tedavi altına alınan Ekin, doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirmişti. Oğlu Sülhan Ekin’in ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirilmişti.

Şüpheliler akraba çıktı

Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube ekiplerinin ortak çalışmasıyla saldırıya karıştıkları belirlenen D.D. (72), E.D. (39), M.D. (43), A.D. (41), N.D. (34), B.D. (19), S.D. (17) ve E.E. (25) gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada tarafların akraba oldukları ve olayın ailevi nedenlerle gerçekleştiği ortaya çıktı. Şüphelilerden E.E., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Dört şüpheli tutuklandı

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D., N.D., B.D. ve S.D., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer üç zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerası görüntüleri delil olarak inceleniyor

Olay anının yer aldığı güvenlik kamerası kayıtlarında, saldırganların araçlardan inmesi, yaşanan arbede ve silahların ateşlenmesi saniye saniye görülüyor. Polis ekipleri görüntüleri soruşturma dosyasına dahil ederek incelemeye aldı.