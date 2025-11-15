TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup’ta mücadele eden Altay, kulüpten 472 bin Euro alacağı nedeniyle FIFA’ya başvuran eski futbolcusu Mossoro ile anlaşmaya vardı.

Başkan Sinan Kanlı’nın yürüttüğü görüşmeler sonucu ödeme planı üzerinde uzlaşıldı. Aktif futbol kariyerini noktalayan 42 yaşındaki Mossoro’nun FIFA’daki şikayetini geri çekmesiyle, Altay’ın karşı karşıya kaldığı -6 puan silme riski ortadan kalktı.

Mossoro’nun taraftarlara mesajı rahatlama yarattı

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlara yanıt veren Mossoro, Altaylı taraftarların yorumlarına, “Evet size yardım edeceğim” karşılığını verdi. Bu açıklama, siyah-beyazlı camiada büyük bir rahatlama yarattı.

Yönetim üçüncü kritik dosyayı da kapattı

Başkan Kanlı, daha önce eski yabancı oyuncular Adamu Alhassan ve Edin Cocalic ile yapılan anlaşmalarla iki dosyayı çözmüştü. Mossoro uzlaşmasıyla birlikte son dönemdeki üçüncü kritik alacak dosyası da kapanmış oldu.

Sıradaki hedef Gnanduillet ve Amorim dosyaları

Altay yönetimi, FIFA’da devam eden diğer uyuşmazlık dosyaları için de hazırlık yapıyor. Kulüp, önümüzdeki günlerde Armand Gnanduillet ve Amorim ile masaya oturmayı planlıyor.

Transfer yasağının kalkması için 10 milyon Euro gerekiyor

Altay’ın FIFA’da yaklaşık 20 dosyası bulunduğu belirtiliyor. Kulübün transfer yasağını kaldırabilmesi için bu dosyaların önemli bölümünün çözüme kavuşması ve toplamda 10 milyon Euro civarında ödeme yapılması gerekiyor.

Siyah-beyazlı yönetim, önceliği puan silme tehdidi oluşturan dosyalara vererek kulübü daha ağır yaptırımlardan korumayı amaçlıyor.