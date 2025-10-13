Son Mühür- İzmir'de, günlük ulaşımın kilit noktalarından biri olan Bayraklı Büyük Tüneli içerisinde meydana gelen zincirleme trafik kazası, şehir içi ulaşımı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde veya günün yoğun saatlerinde gerçekleştiği tahmin edilen kazada, toplam beş araç birbirine girerken, Karşıyaka istikametinde yaklaşık 2,5 kilometrelik devasa bir trafik sıkışıklığı oluştu. Ekiplerin kaza mahalline hızla müdahalesi devam ederken, sürücülere alternatif güzergahları kullanmaları yönünde kritik uyarılar yapıldı.

Tünel içerisinde beş araç birbirine girdi

Kaza, İzmir Emniyet Müdürlüğü’nün resmi açıklamasına göre otoyol üzerinde yer alan Bayraklı Büyük Tüneli’nin Karşıyaka yönündeki güzergâhında yaşandı. Beş farklı aracın karıştığı bu zincirleme çarpışma, tünel içerisindeki trafik akışını tamamen durma noktasına getirdi. Çarpışmanın ardından bölgeye hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Can kaybı veya ciddi yaralanma bilgisi olmamasına rağmen, kazaya karışan araçların tünel içerisinde kalması sebebiyle trafiğin tamamen tıkanması üzerine acil durum protokolü uygulandı. Emniyet ekipleri, kaza yapan araçları hızla tünel dışına alarak trafik akışını kısmen de olsa sağlamaya çalıştı.

Güzergahta yoğunluk giderek artıyor

Kaza sonrasında geriye doğru oluşan araç kuyruğu, edinilen bilgilere göre yaklaşık 2,5 kilometrelik bir uzunluğa ulaştı. Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları devam ediyor.