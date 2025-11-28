Son Mühür/ Osman Günden - Bornova Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Susuzluğa Çözümler Paneli”nde iklim krizinin su kaynakları üzerindeki etkileri ele alındı. Uzmanlar, tarımda su tüketiminin azaltılması, yağmur suyunun toprakta tutulması ve doğa temelli çözümlerin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Panel Dramalılar Köşkü’nde yapıldı

Bornova Belediyesi, Ege Üniversitesi ve Yuva Derneği iş birliğiyle düzenlenen panel Dramalılar Köşkü’nde gerçekleştirildi. Etkinlikte suyun stratejik önemi, kırsal ve kentsel alanlarda bütüncül su yönetimi ile afet risklerinin azaltılması başlıkları değerlendirildi.

“Su yönetimi hayatta kalma meselesi”

Açılışta konuşan Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Duygu Bölük, suyun tüm kentler için öncelikli gündem olduğunu belirtti. Bornova’nın iklim uyum çalışmalarına değinen Bölük, yağmur suyu hasadı, sarnıç uygulamaları ve doğa temelli çözümlerle kapsamlı hazırlık yapıldığını ifade etti.

Kırsalda tutulan su, kenti koruyor

Yuva Derneği Başkanı Erdem Vardar, Türkiye’de suyun büyük bölümünün tarımda tüketildiğini hatırlattı. Kırsalda toprağın su tutma kapasitesinin artırılmasının kuraklık kadar sel ve erozyon risklerini de azalttığını vurgulayan Vardar, kırsalda yapılacak doğru uygulamaların Bornova merkezinin güvenliğine doğrudan katkı sağladığını dile getirdi.

“Yağmuru izlemek yerine tutmalıyız”

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden Prof. Dr. Şerafettin Aşık, tarımda su tüketiminin azaltılması gerektiğini söyledi. Yağmur suyunun hızla denize yönlendirildiğine dikkat çeken Aşık, dijital tarım, sensör tabanlı izleme ve yapay zekâ destekli su yönetimiyle verimliliğin artırılabileceğini kaydetti.

Doğa temelli çözümler ön planda

Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden Prof. Dr. Çiğdem Coşkun Hepcan, yeşil altyapının önemine vurgu yaptı. Yağmur bahçeleri, geçirgen yüzeyler, biyolojik hendekler ve ekolojik koridorların kentler için zorunluluk haline geldiğini belirten Hepcan, peyzaj planlamasının su verimliliğinde kritik rol oynadığını ifade etti.

Yağmur hendeği sahada gösterildi

Panelin ardından Bornova Belediyesi ekipleri tarafından hazırlanan yağmur hendeği uygulaması sahada tanıtıldı. Yağmur suyunun yüzey akışını azaltan ve toprağın su tutma kapasitesini artıran uygulama katılımcılar tarafından ilgiyle incelendi.

Su verimliliği çalışmaları sürecek

Bornova Belediyesi, iklim uyumu ve su verimliliği odaklı çalışmalarını genişleterek devam ettireceğini açıkladı. Panel kapsamında İZSU, ilçe belediyeleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü temsilcileri ve teknik personel arasında bilgi paylaşımı sağlandı.