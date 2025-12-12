Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin istihdama katılımını artırmak ve iş yaşamında kalıcı olmalarını sağlamak amacıyla Türkiye’de ilk kez Destekli İstihdam Ofisi’ni hayata geçirdi. Özellikle nöroçeşitli ve zihinsel engelli bireyleri kapsayan model, aday ve iş yeri analizinden eğitim ve iş koçluğu desteğine kadar çok aşamalı bir süreci içerdi. Uygulama kapsamında bir yılda 46 kişi işe yerleştirildi, 7 kişi için ise işe giriş onayı alındı. Böylece toplam 53 engelli birey iş gücüne katıldı.

Bireye uygun iş, sürdürülebilir istihdam

Destekli İstihdam Ofisi, başvuru yapan adayların yetenek, ilgi alanı ve ihtiyaçlarını esas alan detaylı birey analizleri yaptı. Analiz sürecinin ardından adaylara uygun kamu kurumları ve özel sektör firmalarıyla görüşmeler yürütüldü. Aday ve iş yeri uyumu yüzde 90 ve üzeri olan eşleşmelerde istihdam süreci başlatıldı.

İşe yerleştirme öncesinde iş koçları tarafından iş yeri analizi gerçekleştirildi; görev tanımı, çalışma koşulları ve beklentiler adaylara aktarıldı. Evrak hazırlığı ve işe uyum sürecinde de iş koçu desteği sürdürüldü.

İŞ İN eğitimleriyle işe hazırlık

Ofis bünyesinde Türkiye’de ilk kez uygulanan İş için Nitelikli Kazanım Programı (İŞ İN) ile adayların iş öncesi becerileri geliştirildi. Program kapsamında özgeçmiş hazırlama, iş arama süreci, iş yerinde davranış kuralları, yazılı iletişim ve temel iş disiplini konularında eğitimler verildi.

İŞ İN programının iki grubunda toplam 27 katılımcı yer aldı. Mezun olan katılımcıların yaklaşık yarısı farklı sektörlerde istihdam edildi. Eğitimler sonrası katılımcıların iletişim ve mülakat becerilerinde belirgin gelişmeler gözlendi.

Kamu ve özel sektörde geniş istihdam ağı

Destekli İstihdam Ofisi, bugüne kadar 200’ü aşkın kamu kurumu ve özel sektör temsilcisiyle temas kurdu. Kafe ve restoranlardan market ve üretim tesislerine kadar birçok alanda istihdam sağlandı. Adaylar ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin farklı birimlerinde de görev aldı.

“Adayı yalnız bırakmıyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü’nde görevli Özel Eğitim Uzmanı ve İş Koçu Büşra Alpayım, ofisin çalışma modelini şöyle özetledi: “Başvuru süreci yalnızca kısa bir kayıt işlemiyle sınırlı değil. Adayın ailesi, öğretmeni ve sağlık uzmanlarından da veri alarak kapsamlı bir birey analizi yapıyoruz. İş yeriyle eşleşme sağlandıktan sonra işe yerleşen hiç kimseyi yalnız bırakmıyoruz. İş koçlarımız, adayın ihtiyaç duyduğu her aşamada süreci takip ediyor. Bir yılda 53 kişiye dokunduk, bu sayı artacak.”

Gençlerden umut dolu mesajlar

19 yaşındaki Nehir Bozkurt, ofiste iş başvuru sürecini öğrendiğini belirterek, “Bir işe nasıl başvuracağımı bilmiyordum. Burada her şeyi öğrendim. İşe girersem ilk maaşımla hayallerim için bir adım atacağım” dedi. İŞ İN eğitimlerine katılan 20 yaşındaki Buğra Bayram, “Tokalaşmayı, CV hazırlamayı, iş yerinde nasıl davranmam gerektiğini öğrendik” ifadelerini kullandı. 22 yaşındaki İclal Peker ise pastanede çalışmak istediğini söyledi.

İzmir’den güçlü bir sosyal politika mesajı

Destekli İstihdam Ofisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin engelli bireylerin toplumsal yaşama tam katılımını hedefleyen sosyal politika yaklaşımının somut bir örneği olarak öne çıktı. Model, istihdamın yalnızca işe yerleştirme değil, işte kalıcılık ve uyum süreciyle birlikte ele alınması gerektiğini ortaya koydu.