Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir sağlığının önemli bir yükünü çeken İzmir Bozyaka Hastanesi’nin kapılarına 22 Aralık’ta kilit vurulacak. Hastane yıkıldıktan sonra yerine yapılacak yeni hastanenin 2,5 yılda tamamlanması bekleniyor. Hastanede görevli bine yakın personel bugün sisteme girip çalışmak istediği 5 sağlık kuruluşu için tercihte bulunacak.

Bozyaka Hastanesi personeli için kader anı…

İzmir’de ve Türkiye genelinde önemli sağlık hizmetlerine imza atan Bozyaka Hastanesi 22 Aralık’ta kapanacak. Son Mühür süreci yakından takip ederken, bugün hastanede çalışan bine yakın sağlık personeli için kader günü. Hastanede görevli sağlık personelleri, görev almak istedikleri beş sağlık kuruluşu için bugün sistem üzerinden tercihte bulunacak. Sağlık personelleri saat 12:00 ile 18:00 saatleri arasında tercih yapabilecek. Tercihlerin ardından İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılacak görevlendirmelerde, ‘hizmet puanlarının’ esas alınacağı ifade ediliyor.

Sağlık Müdürü Doç.Dr. Kul’dan, “Bozyaka Hastanesi personellerine tercih sürecinde yardımcı olun” talimatı

Öte yandan İzmir İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Ayhan Kul’un Bozyaka Hastanesi’nde çalışan sağlık personellerinin görevlendirilmeleri sırasında kolaylık gösterilmesi, personelin evine yakın veya talep ettiği kurumlara yerleştirilmesi konusunda hassas davranılması yönünde talimat verdiği ifade ediliyor. Bozyaka Hastanesinde çalışan hekimler, hemşireler, röntgen teknisyenleri, veri kayıt, teknisyen, güvenlik görevlileri ve şirket personellerinin 2 Ocak tarihinde yeni hastane veya sağlık kurumlarında göreve başlamış olacakların bildirildi. Bozyaka Hastanesi personellerinin hastaneden ayrılışları nedeniyle çok üzgün oldukları ifade ediliyor. Sağlık Bakanlığı kaynakları yeni hastanenin hızla tamamlanacağı, en geç 2,5 yıl içerisinde bitirileceği bildirdi. Yeni hastane açıldıktan sonra eski personellerin tümü talep etmeleri durumunda yeni Bozyaka Hastanesinde çalışmaya başlayabilecek.