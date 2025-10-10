Son Mühür- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Bingöl ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı PAT (Pist, Apron, Taksi Yolu) sahaları onarım ihalelerinin kamuoyundan gizlenerek, öngörülenden yüksek bedelle sonuçlanmasını Meclis gündemine taşıdı.

Karasu, söz konusu ihalelerin kamuya yüz milyonlarca liralık zarar yaratabileceğine dikkat çekerek, tüm pazarlık usulü ihalelerin gerekçesi ve uygulama biçimi bakımından Sayıştay denetimine açılması gerektiğini vurguladı.

Gazeteci Çiğdem Toker’in ihbarı Meclise taşındı

Bingöl Havalimanı ile İzmir Adnan Menderes Havalimanı PAT sahaları onarım ihaleleri, gazeteci-yazar Çiğdem Toker’in gündeme taşımasının ardından Meclis’e taşındı. Karasu, ihalelerde Kamu İhale Kanunu’nun öngördüğü şeffaf ve rekabetçi “açık ihale” usulünün tercih edilmediğini belirtti.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı için Ocak ayında Resmi Gazete’de DHMİ yatırım programında 1,7 milyar TL olarak belirtilen proje tutarının, ihalede yaklaşık maliyetinin 2,7 milyar TL olarak çıkarıldığını ifade eden Karasu, ihalenin pazarlık usulüyle, herhangi bir duyuru veya ilan yapılmadan, kapalı kapılar ardında gerçekleştirildiğini söyledi.

Bingöl Havalimanı ihaleleri iptal edildi, yeni ihalenin detayları belirsiz

Bingöl Havalimanı için mevcut pistin onarımı ve ilave pist yapımına yönelik iki ihale açılmış ancak her iki ihale de iptal edilmişti.

Karasu, yeni açılacak ihalenin de pazarlık usulüyle yapılacağını ve belirli firmalara davet gönderileceğini belirterek maliyetin 1,7 milyar TL civarına yükseldiğini aktardı. Ancak ihale usulü, tarihi ve maliyet tutarına ilişkin bilgilerin henüz açıklanmadığına dikkat çekti.

“Pazarlık usulü artık istisna değil, kural haline geldi”

DHMİ yönetimi ve Ulaştırma Bakanlığı’nın uygulamalarını eleştiren Karasu, pazarlık usulüyle yapılan ihalelerin artık istisna değil, rutin hale geldiğini söyledi.

Kapalı kapılar ardında gerçekleştirilen ihalelerin yalnızca özel davet edilen firmalara verildiğini belirten Karasu, “Bu madde, doğal afetler, salgın hastalıklar veya can ve mal güvenliğini tehdit eden ani durumlar için öngörülmüştür. Oysa pist onarımı gibi teknik işler bile acil durum kapsamına sokularak rekabetten kaçınılıyor” dedi.

Karasu, bu yöntemin fiyatları yükselttiğini ve rekabeti ortadan kaldırdığını, kazananın birkaç özel şirket, kaybedenin ise 85 milyon vatandaş olacağını ifade etti.

Kamu kaynaklarının şeffaf yönetimi talebi

İhalelerin detaylarının kamuoyundan gizlendiğine dikkat çeken Karasu, Ulaştırma Bakanı’na yönelttiği soru önergesinde, “Bu ihaleye kaç firma davet edildi, neden açık ihale yapılmadı ve neden maliyet 1 milyar TL artırıldı?” sorularının yanıtlanmasını talep etti. Bingöl Havalimanı PAT sahaları onarım ihalelerinin usulü, tarihi ve yaklaşık maliyet tutarının açıklanmasını isteyen Karasu, ayrıca kaç firmanın davet edildiği ve kaçının teklif sunduğunun da kamuya bildirilmesini istedi.

Karasu, DHMİ’nin artan pazarlık usulü ihalelerinin gerekçesi ve uygulama biçimi bakımından Sayıştay denetimine açılması gerektiğini vurgulayarak, “Kamu kaynağı milletin namusudur. Bu kaynakları korumak bir görevdir. Aksi hâlde bu tablo, sadece bir ihale meselesi değil, kamu vicdanında derin bir güven erozyonu yaratacaktır” dedi.