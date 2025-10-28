İzmir’in Bayraklı ilçesinde taksiye binen bir yolcu, emekli polis olduğu öğrenilen sürücüyü darp etti. Saldırganı uzaklaştırmak isteyen şoför, tabancayla havaya ateş etti. Olayın anbean araç içi kamerasına yansıdığı öğrenildi.

Tartışma kısa sürede saldırıya dönüştü

Olay, 27 Ekim gecesi saat 23.35 sıralarında Bayraklı ilçesi Yamanlar Mahallesi Kubilay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, emekli polis memuru Ü.Ü. (53), ticari taksisiyle seyir halindeyken H.H. (22) isimli bir yolcuyu aldı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle taraflar arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek saldırıya dönüştü.

Sürücüye yumruk ve tokat attı

Görgü tanıklarının ifadesine göre H.H., taksi sürücüsüne tokat ve yumruklarla saldırdı. Saldırganı sakinleştirmeye çalışan Ü.Ü., aracını kenara çekerek olayın büyümesini önlemeye çalıştı. Ancak H.H., taksiden inen sürücüyü takip ederek saldırısına devam etti.

Emekli polis havaya ateş açtı

Kendini korumaya çalışan emekli polis sürücü, aracında bulunan ruhsatlı tabancasıyla havaya birkaç el uyarı ateşi açtı. Bu sırada saldırgan H.H., taksinin kapılarına ve aynalarına zarar verdi.

Olay anı, aracın iç güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde sürücünün saldırıya uğradığı, ardından aracından inerek saldırganı uzaklaştırmaya çalıştığı anlar net bir şekilde görülüyor.

Üç kişi gözaltına alındı

Olayın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen Ü.Ü., H.H. ve A.D. (37) isimli kişileri gözaltına aldı. Yapılan incelemede A.D.’nin tarafları ayırmaya çalışırken tartışmaya dâhil olduğu tespit edildi. Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeden tutuklama kararı

Savcılıktaki işlemlerinin ardından Ü.Ü. ve A.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, saldırgan H.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.