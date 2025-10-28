A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi Play-Out rövanş maçında İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’nda Kosova’yı 3-0 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, ilk maçta elde ettiği 4-0’lık galibiyetin ardından rövanşta da üstün performans sergileyerek ligde kalmayı garantiledi.

İzmir’de gol perdesini Melike açtı

Karşılaşmanın ilk dakikalarında oyunun kontrolünü eline alan Türkiye, 22’nci dakikada Melike Öztürk’ün kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Rakip savunmayı hataya zorlayan ay-yıldızlılar, topu ağlarla buluşturarak taraftar desteğini de arkasına aldı.

Melike’nin golüyle moral bulan milli takım, kısa sürede ikinci golü bulmak için baskısını artırdı.

Kader’den penaltı golü: 2-0

Dakikalar 29’u gösterdiğinde Kader Hançar, kazanılan penaltı atışını gole çevirerek farkı ikiye çıkardı. Bu golle birlikte Türkiye, ilk yarıda oyunun temposunu tamamen kontrol altına aldı.

Kosova savunması organize ataklara karşı koymakta zorlanırken, ilk yarı 2-0 Türkiye üstünlüğüyle sona erdi.

Busem noktayı koydu

İkinci yarıda skoru koruma ve farkı artırma hedefiyle sahada yer alan milliler, 78’inci dakikada Busem Şeker’in şık golüyle skoru 3-0’a taşıdı.

Bu gol aynı zamanda maçın da sonucunu belirledi. Taraftarlar, tribünlerde “Türkiye” tezahüratlarıyla galibiyeti kutladı.

Toplamda iki maçta 7 gol atan ay-yıldızlı ekip, rakibine gol şansı tanımadan UEFA Uluslar B Ligi’nde kalmayı başardı.

Hakem bayıldı, maç 20 dakika gecikti

Mücadelede ilginç bir olay da yaşandı. Karşılaşmanın Polonyalı orta hakemi Michalina Diakow, seremoni sırasında baygınlık geçirince maç yaklaşık 20 dakika gecikmeli başladı.