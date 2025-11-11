'İBB soruşturması'na ilişkin iddianame tamamlandı. İddianamenin ardından önemli isimlerden peş peşe açıklamalar gelirken, bir açıklama da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan geldi. Tugay'ın açıklaması kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

"En kısa sürede hak yerini bulacaktır!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Aylardır her gün farklı davalara, gözaltılara, tutuklamalara uyanıyoruz.

Demokrasiye, halkın iradesine ve adaletin üstünlüğüne inanan herkesin kalbi bugün aynı yerden atıyor. Haksızlığa uğramış olan arkadaşlarımızın adil ve bağımsız yargı önünde suçsuzluğu er yada geç tescillenecektir. Hukuka, demokrasiye ve halkın iradesine sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğu. İnanıyoruz ki en kısa sürede hak yerini bulacaktır." ifadelerini kullandı.

İşte, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın o paylaşımı: