Son Mühür - İzmir merkezli İnci Holding iştiraki Maxion İnci Jant Grubu’nun Manisa’daki fabrikasında üretilen yeni dövme alüminyum kamyon jantları, Kasım ayında Fransa’da düzenlenecek SOLUTRANS 2025 fuarında ilk kez tanıtılacak. Türkiye, ticari araç jant üretiminde yenilikçi gücünü dünyaya gösterecek.

Türk mühendisliğinden küresel lansman

Dünyanın lider jant üreticisi Maxion Wheels, 18–22 Kasım 2025 tarihleri arasında Fransa’nın Lyon kentinde düzenlenecek SOLUTRANS 2025 fuarında, ticari araç segmentine yönelik en yeni jant portföyünü sergileyecek.

Fuarda en dikkat çeken yenilik, İzmir merkezli İnci Holding iştiraki Maxion İnci Jant Grubu’nun Manisa’daki ileri teknolojiye sahip CVA fabrikasında üretilen dövme alüminyum kamyon jantları olacak.

“Yeni dönem Türkiye’den başlıyor”

Maxion İnci ve Maxion Jantaş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zaim, bu ürünün Türkiye’nin üretim vizyonundaki yerini güçlendirdiğini belirtti: “Yeni ürün hattımız, mükemmeliyet ve yenilikçilik anlayışımızın bir sonucu. Dövme alüminyum jantlarla sınırlı seçeneklerin bulunduğu pazara yenilikçi bir alternatif sunuyoruz. Türkiye olarak ticari araç mobilitesinin geleceğine yön veren ülkelerden biri hâline geldik.”

“Güçlü ve güvenilir çözüm ortağıyız”

Maxion Wheels CEO’su Mark Gerardts, ürünün markanın global gücünü pekiştirdiğini ifade etti: “Yeni dövme alüminyum jantlarımız, pazar lideri kamyon jantı ürün gamımızı tamamlıyor. Tasarım, mühendislik ve üretimdeki uzmanlığımızla müşterilerimize güvenilir ve yenilikçi çözümler sunuyoruz.”

SOLUTRANS 2025’te Türkiye vurgusu

SOLUTRANS 2025 fuarının ziyaretçileri, Maxion’un ticari araç jantlarındaki en son yenilikleri Salon 3, Stand C138’de inceleyebilecek. Fuarda Türkiye’nin otomotiv üretim stratejisindeki yükselen rolü ve İzmirli İnci Holding’in uluslararası pazardaki etkisi ön plana çıkarılacak.

İzmirli markadan dünyaya

Temelleri 1968 yılında İzmir’de atılan İnci Holding, Brezilyalı Maxion Wheels ile ortak yürüttüğü Maxion İnci Jant Grubu ile Ege Bölgesi’ni jant üretiminde bir merkez hâline getirdi. Grup, 13 milyon jant üretim kapasitesi, 1800 kişilik istihdam ve 60’tan fazla ülkeye ihracat ağıyla Türkiye’nin en büyük jant üreticileri arasında yer alıyor.

Avrupa’da tek lokasyonda en geniş ürün yelpazesine sahip jant üreticisi konumunda bulunan Maxion İnci Jant Grubu, sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm ve inovasyon alanlarındaki projeleriyle ulusal ve uluslararası ödüller kazandı.