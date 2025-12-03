İzmir'in Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazası, görenleri dehşete düşürdü. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir otomobil, yol kenarındaki bir evin kömürlük duvarını yıkarak içeri daldı. Olayda araç içerisinde bulunan iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kazanın meydana geliş şekli ve olay yeri

Kaza, Gümüşpala Mahallesi'nde seyir halinde olan 35 COP 955 plakalı otomobilin sürücüsü Fatma Ö. (62)'nün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Kontrolden çıkan otomobil, aniden yoldan çıkarak bir meskenin bitişiğinde bulunan kömürlük bölümüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle evin kömürlüğünün duvarı yıkılırken, araç büyük oranda içeriye girdi.

Kazanın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, otomobilin girdiği kömürlükte gerekli güvenlik önlemlerini alırken, polis ekipleri de kaza yerinde incelemelerde bulundu.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada yaralanan araç sürücüsü Fatma Ö. ile otomobilde yolcu olarak bulunan eşi İsmail Ö.'ye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralı çift, ambulanslarla derhal İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyeti hakkında kesin bir açıklama yapılmazken, hastanede tedavi altına alındıkları bildirildi. Polis, kazanın kesin nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlattı.