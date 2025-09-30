Olay, dün saat 23.45 sıralarında İzmir'in Bayraklı ilçesinin Fuat Edip Baksı Mahallesi 1656 Sokak’ta gerçekleşti. İddiaya göre, Caner D. ile kayınpederi Remzi Rüştü A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle bir tartışma gerçekleşti.

Tartışma sopalı ve palalı kavgaya dönüştü

Tartışmaya Caner D.’nin eşinin kardeşleri de dahil olunca gerginlik büyüdü. Kısa sürede pala ve sopaların kullanıldığı bir kavgaya dönüşen olayda, damat Caner D. ile kayınpederi Remzi Rüştü A. başlarından yaralandı.

Polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgada kullanılan pala ve sopalara el koydu.

Kayınpederin durumu ciddi

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Remzi Rüştü A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Damat Caner D.’nin sağlık durumunun ise daha iyi olduğu bildirildi.

Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, kavganın neden çıktığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.