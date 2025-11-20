İzmir’in Bayraklı ilçesinde hasta ziyaretine giden 34 yaşındaki M.C., hastane çıkışında önceden husumetli olduğu iki kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırıda bacağından yaralanan M.C., çevredeki sağlık ekiplerince hastaneye alınarak tedavi altına alındı.

Husumet saldırıya dönüştü

Olay, akşam saatlerinde Manavkuyu Mahallesi’nde bulunan özel bir hastanenin önünde meydana geldi. Yakınını ziyarete gelen M.C., hastaneden ayrıldığı sırada daha önce aralarında anlaşmazlık bulunduğu N.K. (23) ve M.S.K. (22) ile karşılaştı. Taraflar arasında sözlü tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü.

Çıkan arbedede N.K. ve M.S.K., M.C.’yi bacağından art arda bıçaklayarak yaraladı. M.C., aldığı 6 bıçak darbesiyle yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Hızlı müdahale: M.C. hastaneye alındı

Saldırı anına tanık olan hastane çalışanları hemen durumu polis ekiplerine bildirdi. Yaralı M.C., aynı hastanede acil servise alınarak tedaviye alındı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheliler bıçakla yakalandı

İhbar üzerine bölgede çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan iki şüpheliyi kısa sürede tespit etti. N.K. ve M.S.K., olayda kullanılan bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soruşturma devam ediyor

Olayın tüm yönleriyle araştırıldığı, saldırının nedenine ilişkin detaylı incelemenin sürdüğü öğrenildi.