Son Mühür- Türkiye ve Avrupa'da sergilediği başarılı sahne performansları ve Ateş Show'larıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü DJANE Eva Başak, bu kez yeteneğini anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi için kullandı.

Türkiye’nin önde gelen DJ’lerinden olan Eva Başak, İzmir Menderes Belediyesi’nin katkılarıyla, sokak hayvanları yararına düzenlenen büyük destek etkinliğinde sahne aldı. Müzikonair CEO'su Özcan Beylan’ın organize ettiği bu özel gece, İzmir’in Menderes ilçesindeki Amfi Tiyatro’da gerçekleşti. Sanat ve müziğin toplumsal duyarlılıkla buluştuğu bu etkinlik, Menderes halkının yanı sıra sivil toplum kuruluşu başkanları ve siyasi parti temsilcilerinden de yoğun ilgi gördü.

Sanatçılar tek yürek oldu: Tüm gelir Haçiko Derneği'ne

Gecenin en dikkat çekici yönü, etkinlikten elde edilen tüm gelirin sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışan Haçiko Derneği’ne bağışlanması oldu. Organizatör ve sunucu Özcan Beylan, sanat dünyasından pek çok ismi "tek yürek" olma gayesiyle aynı sahnede buluşturdu. Konserde ilk olarak sahneye çıkan Djane Eva Başak, yerli ve yabancı hitlerle dinleyicileri coşturdu. Ardından başarılı DJ Görkem Gök performansıyla enerjiyi zirvede tuttu. Geceye katkı sağlayan diğer sanatçılar arasında Muhammed İlteriş Yelken, Betül Bulut, Kerim Kaşka ve Mert Algan gibi isimler yer alırken, Tonmaister Suat Özkara da teknik başarıyla tam not aldı. Organizatör Özcan Beylan, bu gönüllü dayanışmayı farklı projelerde de sürdüreceklerini belirterek duygularını dile getirdi.

Eva Başak gecenin kapanışını marşlarla ve merhamet mesajıyla yaptı

Etkinliğin kapanış performansı yine Djane Eva Başak’a aitti. Başak, kabin başında sahneye özel tasarlanmış Türk Bayraklı elbisesiyle çıkarak büyük beğeni topladı. Başarılı DJ, gecenin anlam ve önemine uygun olarak, sanatçı arkadaşları Barış Kömürcüoğlu’nun "Hav Hav" ve Cüneyt Özgür’ün "Bize Emanet Onlar" şarkılarını çaldı. Gecenin finalini ise "İzmir Marşı" ve "Onuncu Yıl Marşı" ile yaparak ayakta alkışlandı ve geceye damgasını vurdu.

Djane Eva Başak, etkinlik sonunda dinleyicilere manevi bir çağrıda da bulundu: "Siz yerdekilerine merhamet edin ki, göktekiler de size merhamet etsin," hadisini hatırlatarak, "Lütfen hepimiz kapımızın önüne bir kap su, bir kap mama koymayı ihmal etmeyelim ve uygun yerlere de barınmaları için kulübe yapalım" ricasıyla geceyi sonlandırdı. Etkinlik, Menderes Belediyesi ve Gelecek Partisi İzmir İl Başkanlığı'nın desteğiyle toplumsal duyarlılığın güçlü bir örneğini sergiledi.