İzmir’in Bayraklı ilçesinde, Fuat Edip Baksı Mahallesi’nde bir evden gelen kötü koku ve sürekli havlama sesleri mahalleliyi harekete geçirdi.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri adrese gitti. Yapılan incelemede evde farklı cinslerde toplam 20 köpek bulundu. Köpekler ekipler tarafından alınarak HAYTAP’a teslim edildi.

Ev sahibine para cezası

Bayraklı İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, evde yaşayan İlknur Ç.’ye hayvan refahını ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası kesti.

Evdeki kötü koşullar nedeniyle daha önce de hakkında işlem yapılan İlknur Ç., yasaklara rağmen köpek toplamaya devam etti.

“Üçüncü kez baskın düzenledik”

HAYTAP Başkan Yardımcısı Avukat Senem Demirel Acar, bu adrese defalarca müdahalede bulunduklarını vurguladı.

Acar, “Son operasyonda 20 köpek çıkardık ve şahsa idari para cezası uygulandı. İlk baskında evde kafesler, yavrulu anneler vardı. Yaklaşık 37 köpek kurtardık. İkinci baskında sayı 47’ye çıktı. Bu yıl ise 20 köpek çıkardık” dedi.

Köpek bakma yasağına rağmen devam etti

Acar, ev sahibi hakkında daha önce köpek bakma yasağı kararı alındığını hatırlatarak, “İki yıl önce de ceza kesilmişti. Ancak kişi yasağa rağmen köpek toplamaya devam ediyor.

Yıllarca merdiven altı üretim yapıp satmış. İzmir’de birçok kişi tarafından tanınıyor. Sahiplenilip bakılamayan köpekler de ona bırakılmış” diye konuştu.

Köpekler yeni yuvalarına kavuşacak

HAYTAP yetkilileri, teslim alınan hayvanların veteriner kontrollerinden geçirileceğini, gerekli tedavilerin yapılacağını belirtti. Acar, “Köpekler sıcak yuvalarına kavuşturulacak” ifadelerini kullandı.