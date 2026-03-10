Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’de teşkilatlanma çalışmalarına hız veren Zafer Partisi, Narlıdere İlçe Başkanlığı’nda yeni bir döneme girdi. Akademik birikimi ve sivil toplum çalışmalarıyla tanınan Muslu Çelebi, Narlıdere İlçe Başkanı olarak resmi görevine başladı.

Narlıdere teşkilatında yeni dönem

Zafer Partisi İzmir İl Başkanlığı’nın il genelinde yürüttüğü dinamik teşkilatlanma çalışmaları meyvelerini vermeye devam ediyor. İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu'nun liderliğinde ivme kazanan partide, Narlıdere İlçe Başkanlığı’na Muslu Çelebi atandı. Görevi devralan Çelebi, Narlıdere’de liyakat esaslı ve çözüm odaklı bir siyaset anlayışı gütmeyi hedeflediklerini belirtti.

Muslu Çelebi kimdir? Akademik ve sosyal geçmişi

Narlıdere'nin yeni ilçe başkanı Muslu Çelebi, 1982 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Eğitim hayatına köklü bir kurum olan Türk Koleji’nde başlayan Çelebi, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Yükseköğrenim hayatında ise İzmir Ekonomi Üniversitesi İktisat Bölümü’nü tercih eden Çelebi, üniversitenin hazırlık bölümünü rekor bir puanla tamamlayarak dikkatleri üzerine çekti.

Sivil toplum ve toplumsal katkı

İyi derecede İngilizce bilen Çelebi, sadece akademik kariyeriyle değil, toplumsal duyarlılığıyla da ön plana çıkıyor. İzmir İli Kayserililer Derneği üyesi olan ve birçok farklı sivil toplum kuruluşunda aktif görevler üstlenen Çelebi, toplumsal dayanışma ve yerel kalkınma projelerinde yer alarak saha tecrübesi kazandı.

"Liyakatli kadrolarla etkin siyaset"

Zafer Partisi Narlıdere İlçe Teşkilatı, Muslu Çelebi başkanlığındaki yeni dönemde liyakati merkeze alan bir yapılanma ile ilçedeki siyasi varlığını güçlendirmeyi planlıyor. Yeni yönetimin öncelikli hedefi, Narlıdere halkının beklentilerine yanıt veren, daha etkin ve kapsayıcı bir siyaset modelini hayata geçirmek.

