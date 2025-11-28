Efeler Ligi’nde son haftalarda elde ettiği sonuçlarla dikkat çeken Altekma, yarın sahasında 7’nci sırada bulunan Fenerbahçe Medicana’yı konuk edecek. İzmir temsilcisi, deplasmanda Gaziantep Gençlik ve Akkuş Belediyespor’u, iç sahada ise İBB Spor’u mağlup ederek puan tablosunda 5’inci basamağa yükseldi.

İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda kritik randevu

İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 15.00’te başlayacak. Mücadelede hakem olarak Yasin Okumuş ve Eyüpcan Kayışoğlu görev alacak. Karşılaşmanın biletleri 250 TL’den satışa çıkarıldı.

Hedef seriyi sürdürmek

Sezona oynadığı 6 maçta 4 galibiyetle devam eden Altekma, üç kez kazanma başarısı gösteren rakibi karşısında serisini sürdürmeyi ve üst üste dördüncü galibiyetini almayı amaçlıyor. Bu karşılaşma, her iki ekip açısından da sıralamadaki konumunu güçlendirmek adına önem taşıyor.