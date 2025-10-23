İzmir’de etkili olan sağanak yağış, Bayraklı ilçesinde altyapı sorunlarını yeniden gün yüzüne çıkardı. Rögarlar taştı, caddeler göle dönerken vatandaşlar belediyeye tepki gösterdi.

Sağanak yağmur Bayraklı’yı felç etti

Meteoroloji İzmir Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından beklenen yağmur, öğle saatlerinden itibaren İzmir genelinde etkisini gösterdi. Özellikle kentin kuzeyinde yer alan Bayraklı ilçesinde yağış kısa sürede yaşamı olumsuz etkiledi.

Bardaktan boşalırcasına yağan sağanak nedeniyle vatandaşlar kapalı alanlara sığınmak zorunda kalırken, kısa sürede oluşan su birikintileri cadde ve sokakları adeta göle çevirdi. Yağmurla birlikte taşan rögarlar, araç ve yaya trafiğini durma noktasına getirdi.

Rögarlar taştı, yollar kullanılamaz hale geldi

Bayraklı’nın birçok noktasında rögar kapaklarının taşması sonucu kanalizasyon suları yollara karıştı. Mahalle aralarında biriken çamur ve kum, vatandaşların evlerine ulaşmasını zorlaştırdı.

Kent sakinleri, uzun süredir çözüm bekleyen altyapı sorunlarının her yağmurda yeniden yaşandığını belirterek belediye yönetimine tepki gösterdi.

“Yıllardır aynı tablo, hiçbir şey değişmiyor”

Yağmurun ardından oluşan taşkınlarda yürümekte güçlük çektiğini söyleyen mahalle sakini Mustafa Aras, şu sözlerle tepkisini dile getirdi:

“Normalde dışarıya baksanız, ıslanacak kadar bile yağmur yok ama burada altyapı hiç yapılmadığı için yıllardır aynı sorunu yaşıyoruz. Lağım patlamış, pis bir koku var. Belediye burada yok, muhtar da yok. Bayraklı’nın her yeri bu halde. 25 senedir CHP yönetimindeyiz ama sonuç değişmiyor.”

Aras, özellikle yağışın biraz daha şiddetlenmesi halinde kanalizasyon sularının caddelere taştığını, her yağmurda aynı manzaraların yaşandığını söyledi.

“Evime ulaşmakta zorlandım”

Bir diğer mahalle sakini İbrahim Semen ise caddelerde biriken kum ve suyun günlük yaşamı felç ettiğini belirtti.

“Evime ulaşmakta zorlandım. Belediyenin doğru düzgün çalışmadığını herkes görüyor. İzmir gibi bir şehirde bu manzara olmamalı. Her yağmurda aynı çileyi çekiyoruz.”

Vatandaşlar, altyapı eksikliklerinin yıllardır giderilmediğini, belediyenin sadece geçici çözümlerle sorunu ötelediğini savundu.

Uzmanlar uyarıyor: Altyapı yenilenmeli

Kent planlama uzmanları, Bayraklı ve çevresindeki drenaj sistemlerinin artık yetersiz kaldığını belirtiyor. Uzmanlara göre altyapının tamamen yenilenmesi, suyun tahliyesini sağlayacak kanal genişletme ve yağmur suyu hattı projelerinin hızla hayata geçirilmesi gerekiyor.

Belediyeden açıklama bekleniyor

Vatandaşların tepkisine rağmen Bayraklı Belediyesi’nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yağışların gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenirken, ekiplerin taşkın yaşanan bölgelerde temizlik ve tahliye çalışmaları yürüttüğü öğrenildi.