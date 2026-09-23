İzmir’in Bayraklı ilçesinde öğle saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Üç katlı binanın ikinci katından bir anda yükselen alevler, mahalle sakinlerine korku dolu dakikalar yaşattı. Evde mahsur kalan biri çocuk iki kişi, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle son anda kurtarıldı.

Siren sesleri Adalet Mahallesi’ni ayağa kaldırdı

Adalet Mahallesi'ndeki sessizlik, pencerelerden taşan yoğun dumanla kesildi. İkinci kattaki dairede henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Çevredekiler hemen telefona sarıldı. İhbarın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sirenlerini çalarak bölgeye aktı. Olay yerine iki arazöz, bir merdivenli araç, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler bir yandan alevlerle savaşırken diğer yandan binadaki canları kurtarmak için içeri daldı. Yoğun dumanın sardığı merdivenlerden güvenli koridor açıldı. Dairede mahsur kalan bir yetişkin ile bir çocuk, görevlilerin kucağında dışarı çıkarıldı.

Hastanede tedavi altındalar

Tahliye edilen iki kişinin yoğun dumana maruz kaldığı tespit edildi. Olay yerinde bekleyen ambulans personeli, ilk müdahaleyi kaldırımda yaptı. Ardından dumandan etkilenen kazazedeler, tedavilerinin devamı için en yakın hastaneye sevk edildi. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Alevler diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınsa da evde ciddi miktarda maddi hasar oluştu. Soğutma çalışmalarını tamamlayan itfaiye ve polis ekipleri, yangının çıkış kaynağını tespit etmek üzere dairede geniş çaplı bir inceleme başlattı.

