SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve aralarında eski Başhekim Prof. Dr. Devrim Bozkurt, eski Genel Sekreter Muhterem Adak, eski Başmüdür Ömer Özcoşar ile 'gölge yönetici' olarak anılan Ş.Ç.’nin de bulunduğu 27 kişinin tutuklandığı milyarlık Ege Üniversitesi yolsuzluk operasyonunda çok önemli bir gelişme yaşandı. Sayıştay tarafından açıklanan 2025 yılı Ege Üniversitesi Denetim Raporu, savcılığın soruşturma dosyasına giren belgeleri ve emniyet tespitlerini tam anlamıyla tescilledi.

Savcılık Dosyasındaki İddialar Belgelerle Örtüştü

İzmir Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 9 Haziran 2026’da düzenlediği operasyonun temelini oluşturan usulsüzlükler, Sayıştay denetçilerinin resmi raporuna girdi. Savcılık dosyasında yer alan 'kamu kaynaklarının aktarılması', 'rekabet koşullarının ortadan kaldırılması' ve 'döner sermayeden para kaçırılması' iddiaları, rapordaki somut bulgularla resmiyet kazandı.

Sayıştay Raporunda Vahim Tespitler

Sayıştay’ın denetim raporu, 3,1 milyar liralık dev kamu zararının hangi yöntemlerle meydana getirildiğini ve operasyonun ne kadar haklı gerekçelere dayandığını gözler önüne serdi. Raporda, üniversitede görevli bazı öğretim elemanlarının mevzuata aykırı şekilde 'hasta danışmanlığı' adı altında şirketler kurduğu tespit edildi. Bu şirketler üzerinden fiilen hasta kabulü ve tedavi yönlendirmesi yapılarak yüksek ücretler toplandığı, ancak bu gelirlerin üniversitenin döner sermaye hesaplarına aktarılmayarak doğrudan şahsi hesaplara geçirildiği belgelendi.

Denetimsiz ve Ruhsatsız İşletmeler

Üniversite bünyesinde kiraya verilen alanların işletme ruhsatının bulunmadığı, kiralanan veya irtifak hakkı tesis edilen yerlerde yönetimin kontrol ve denetim yükümlülüğünü yerine getirmediği raporda açıkça vurgulandı.

Adrese Teslim Süreçler ve Organize Yapı

Soruşturma dosyasında yer alan, yaklaşık maliyet tespiti yapılmadan ihalelerin sürekli idareye yakın firmalara verilmesi ve döner sermaye biriminde organize bir kadrolaşmaya gidilmesi iddiaları, Sayıştay’ın mali incelemeleriyle tescillenmiş oldu.

3.1 Milyarlık Vurgunda 27 Kişi Tutuklanmıştı

Soruşturma kapsamındaki iddiaların ve resmi raporların alt alta gelmesiyle, devasa boyuttaki vurgunun tablosu netleşti. Soruşturma çerçevesinde usulsüzlüklerde kullanıldığı saptanan 16 şirkete, 150 araca ve 49 taşınmaza mahkeme kararıyla el konulmuştu. Eski başhekim, eski genel sekreter ve eski başmüdürün yanı sıra, ihaleleri toplayan şirketlerin sahipleri ve usulsüz işlemlere imza atan kamu görevlilerinden oluşan 27 şüphelinin tutukluluk hali devam ediyor.

Açıklanan son Sayıştay raporuyla birlikte, savcılık makamının hazırlayacağı ana iddianamede iddiaların güçlendiği ve adli sürecin resmi belgeler ışığında tamamlanacağı belirtiliyor.