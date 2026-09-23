Beste Temel / Son Mühür - Avrupa Hareketlilik Haftası boyunca Bornova’nın yeşil alanları, tarihi mekanları ve meydanları her yaştan vatandaşın katıldığı etkinliklere ev sahipliği yaptı. Hafta süresince çevre bilincini artırmaya ve nesiller arası dayanışmayı güçlendirmeye yönelik çok sayıda çalışma yürütüldü.

Başkan Ömer Eşki: "Daha temiz ve erişilebilir bir kent için çalışıyoruz"

Etkinlikleri değerlendiren Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, hareketli yaşam ve çevre bilincinin kent hayatındaki önemine değinerek "Avrupa Hareketlilik Haftası boyunca Bornova’da sadece sporu ve hareketi değil; doğayla buluşmayı, karbon ayak izimizi azaltmayı ve en önemlisi nesiller arasındaki köprüleri güçlendirmeyi hedefledik. 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın katılımıyla nesiller arası köprüleri kurarken, empati parkurumuzla engelsiz bir Bornova vizyonumuzu bir kez daha hatırlattık. Çocuklarımız ile büyüklerimizin yan yana penaltı attığı, birlikte fidan diktiği ve birbirlerine deneyim aktardığı bu tablolar, hayal ettiğimiz dayanışma kenti Bornova’nın en güzel örneğidir. Daha temiz bir çevre, daha hareketli bir yaşam ve herkes için erişilebilir bir Bornova adına çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." dedi.

Çevre bilinci ve geri dönüşüm ön plandaydı

Hafta kapsamında Yakaköy Dayanışma Bahçesi’nde Hasat Şenliği düzenlenirken, Büyükpark’ta açılan Kompost Atölyesi ile vatandaşlara sürdürülebilir tarım ve atık dönüştürme konularında bilgiler verildi. Çocuklara yönelik sokak oyunları ve atık ayrıştırma etkinlikleri yapılırken, katılımcıların karbon ayak izleri ölçülerek iklim krizine dikkat çekildi.

Etkinliklerin en dikkat çeken kısımlarından biri de farklı kuşakların bir araya geldiği programlar oldu:

Gökdere Köyü: Üniversite öğrencileri ile 65 yaş üstü vatandaşlar buluşarak geçmişin ve günümüzün oyunlarını birlikte oynadı.

Yeşilova Höyüğü: Çocukların büyüklere teknoloji kullanımını anlattığı "Dijital Torun Workshopu" gerçekleştirildi. Ayrıca "Dede-Torun Penaltı Turnuvası" ve "Nine-Torun Zumba" etkinlikleriyle eğlenceli anlar yaşandı.

Doğal ve tarihi miras yeniden keşfedildi

Bornova'nın kültürel ve doğal zenginliklerine yönelik geziler de düzenlendi. Homeros Vadisi’nde yapılan Biyoçeşitlilik Gözlem ve Doğa Keşfi gezisinde bölgedeki bitki ve canlı türleri incelendi. Bornova Metro ile Dramalılar Köşkü arasında düzenlenen "Bornova Miras Levanten Rotası" turları ile kentin tarihi geçmişine yolculuk yapıldı. Hafta boyunca halk oyunları ve kadın ritim grupları sahne alırken, Büyükpark’ta vatandaşlara 500 adet lavanta fidesi dağıtıldı.

Engelsiz Bornova için empati parkuru kuruldu

Haftanın son etkinliğinde Bornova Büyükpark’ta Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından "Farkındalık Parkuru" oluşturuldu. Belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşların katıldığı etkinlikte; tekerlekli sandalye, seyyar rampa, beyaz baston ve göz bantları kullanıldı. Katılımcılar parkuru tamamlayarak engelli bireylerin günlük yaşamda yaşadığı zorlukları deneyimledi.