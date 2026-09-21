SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Adliyesi Sarayı'nda 23 yıldır zabıt katibi olarak görevini sürdüren Nedim Argan, edebiyat ve sinema alanındaki üretimleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Argan, son olarak Myrina Yayınları tarafından düzenlenen 4. Öykü Yarışması’nda 'Zamanın Durduğu Ev' isimli öyküsüyle dereceye girerek ödül almaya hak kazandı.

Sinema ve Edebiyat Dünyasında Art Arda Gelen Başarılar

Sanat yolculuğunda son yıllarda önemli başarılara imza atan zabıt katibi Nedim Argan, daha önce yönetmenliğini üstlendiği bir belgesel filmiyle üç uluslararası yarışmada finalist olma başarısı gösterdi. Senaryo alanındaki projeleriyle de dikkat çeken Argan’ın çalışmaları çeşitli kurum ve organizasyonlar tarafından ödüllendirildi. Argan, 2024 yılında 'Eksi 2' isimli senaryosu, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmeye değer görüldü. 2025 Yılında Attila İlhan Edebiyat Ödülleri’nde senaryo dalında Jüri Özel Ödülü’nün sahibi oldu. 2026 Yılında İstanbul’da düzenlenen 7. Kare Senaryo Festivali’nde finalistler arasında yer alarak İzmir’i temsil etti.

Ödül Töreni Bornova’da Gerçekleşecek

Edebiyat alanındaki son derecesiyle başarılarına bir yenisini ekleyen Nedim Argan, Myrina Yayınları 4. Öykü Yarışması’nda kazandığı ödülü, 26 Eylül 2026 tarihinde Bornova Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde düzenlenecek törenle teslim alacak. Adliyedeki mesaisinin yanı sıra edebiyat ve sinema alanındaki projelerini aralıksız sürdüren Argan, ürettiği eserlerle İzmir Adliyesi'nin gururu olmaya devam ediyor.