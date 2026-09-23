SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İstanbul'da 'yargısal süreçlere menfaat karşılığında müdahale' iddialarında çok sıcak bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı suç örgütü soruşturması yargının üst kademelerine kadar uzandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, dosyada isimleri geçen 1 daire başkanı, 2 hâkim ve 2 Cumhuriyet savcısı olmak üzere toplam 5 yargı mensubunu açığa aldı.

2 Yıllık Şebeke Adliyeleri Kuşatmış

Soruşturma, M. Ş.’nin liderliğini yaptığı iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütünün faaliyetleri üzerine başlatıldı. Hazırlanan dosyadaki tespitlere göre örgüt, 2022-2024 yılları arasında İstanbul’daki farklı adliyelerde yürütülen dava ve soruşturma süreçlerine maddi menfaat karşılığında müdahale etti. Yargı kararlarını para ve nüfuz karşılığında yönlendirdiği öne sürülen şebekeye yönelik teknik ve fiziki takiplerin ardından operasyon için düğmeye basıldı.

7 Tutuklama, 2 Ev Hapsi

Elde eilen deliller ışığında 2’si avukat toplam 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda örgüt lideri M. Ş. ve avukat B.N.T.’nin de aralarında bulunduğu 9 kişi yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi.

İfadeler HSK’ya Taşındı

Soruşturma derinleştikçe şüphelilerin ifadeleri ve elde edilen deliller, usulsüzlüklerin adliye personelleri ve avukatlarla sınırlı kalmadığını ortaya koydu. İfadelerde bazı hakim ve savcıların da adının geçmesi üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, evrakı derhal 'bilgi ve gereğinin takdiri' amacıyla HSK’ya iletti. Dosyayı acil koduyla inceleyen HSK İkinci Dairesi, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu uyarınca iddiaların odağındaki İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Ö.G., Bakırköy Hakimi B.K., Gaziosmanpaşa Hakimi Ç.U., – İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı G.K., Saruhanlı Cumhuriyet Savcısı B.G.'yi 3 ay süreyle tedbiren görevden uzaklaştırma kararı verdi.

HSK Teftiş Kurulu Devrede

Görevden uzaklaştırılan isimlerle ilgili inceleme ve disiplin süreci HSK Teftiş Kurulu müfettişlerince sürdürülecek. Müfettişlerin hazırlayacağı kapsamlı rapor doğrultusunda, söz konusu yargı mensupları hakkında ihraç veya adli soruşturma izni verilip verilmeyeceği netleşecek. Soruşturmanın dijital verilerin incelenmesiyle daha da genişleyebileceği belirtiliyor.