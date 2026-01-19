Son Mühür/ Beste Temel - Çiğli Belediyesi, çağrı merkezi, sosyal medya kanalları, WhatsApp şikâyet hattı, CRM (Vatandaş İlişkileri Yönetimi) sistemi, CİMER ve yüz yüze başvurular aracılığıyla vatandaş taleplerini kayıt altına aldı. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen sistem kapsamında tüm müdürlüklerle eş güdüm sağlandı.

2025 yılı içinde belediyeye toplam 297 bin 148 başvuru ulaştı. Belediye, bu başvuruların büyük bölümünü çözüme kavuşturdu. 2026 yılında da vatandaşlar aynı kanallar üzerinden taleplerini iletebilecek.

444 hattı ve WhatsApp ile hızlı erişim

Vatandaşlar, 444 35 52 numaralı çağrı merkezi hattı ve 0 538 011 47 47 numaralı WhatsApp hattı üzerinden belediyeye doğrudan ulaşabildi. Çağrı merkezi, WhatsApp, CRM ve sosyal medya kanalları üzerinden gelen talepler kayıt altına alındı, ilgili müdürlüklere yönlendirildi.

Başvuru sahiplerine SMS yoluyla bilgilendirme yapıldı. Önce talebin oluşturulduğu, ardından sonuçlandığı bildirildi. Bilgi almak amacıyla yapılan başvurular ise hızlı çözüm masası ekipleri tarafından karşılandı.

Ayda ortalama 27 bin çağrı karşılandı

Alanında deneyimli personelin görev aldığı çağrı merkezinde ayda ortalama 27 bin çağrı yanıtlandı. Yıl genelinde çağrı sayısı 324 bin 835 olarak kayıtlara geçti. Çağrı merkezi üzerinden yol, altyapı, üstyapı, temizlik, moloz, ulaşım, park bakım ve onarım, zabıta denetimleri ile veteriner hizmetleri başlıklarında talepler alındı. Her başvuru kayıt altına alındı, ilgili birimlere iletildi ve takip süreci başlatıldı.

Web ve sosyal medya başvuruları dikkat çekti

Belediyenin resmi internet sitesi cigli.bel.tr üzerinden bir yıl içinde 4 bin talep iletildi. Bu başvuruların 3 bin 691’i çözüme ulaştı. Facebook, X ve Instagram hesapları üzerinden gelen bin 724 başvurunun bin 620’si sonuçlandırıldı.

CİMER ve yüz yüze başvurular da değerlendirildi

CİMER üzerinden iletilen 3 bin 114 başvurunun 2 bin 589’u çözüme kavuşturuldu. Vatandaşlar ayrıca Çiğli Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda bulunan Halkla İlişkiler Masası aracılığıyla yüz yüze başvuru yaptı. Belediye, İzmir Büyükşehir Belediyesi HİM (Hemşehri İletişim Merkezi) ile entegre çalışarak HİM üzerinden gelen talepleri de değerlendirdi.

“Ulaşılabilir ve çözüm odaklı belediyecilik”

Çiğli Belediyesi, vatandaş odaklı hizmet anlayışı kapsamında iletişim kanallarını etkin kullanma, taleplere hızlı dönüş sağlama ve çözüm odaklı belediyecilik yaklaşımını güçlendirme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdü.

Başkan Yıldız: “Her talep kayıt altına alındı, her süreç takip edildi”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, çok kanallı iletişim sistemiyle ilgili değerlendirmesinde, vatandaşla doğrudan temasın belediyeciliğin temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Yıldız, “Çiğli’de belediyecilik sahadan ve vatandaşın sesinden yönetildi. Hangi kanaldan ulaşılırsa ulaşılsın, her talep kayıt altına alındı ve takip edildi. Vatandaşın ‘talebim ne oldu’ sorusunu sormasına gerek bırakmayan, şeffaf ve izlenebilir bir sistem kuruldu” ifadelerini kullandı.

“Vatandaş her aşamada bilgilendirildi”

Başkan Yıldız, bilgilendirme sürecine dikkat çekerek, “Bir talebin çözümü kadar sürecin doğru aktarılması da önemli görüldü. Bu nedenle başvuruların alındığı ve sonuçlandığı aşamalar SMS yoluyla vatandaşa bildirildi. Amaç; ulaşılabilir, hesap verebilir ve çözüm üreten bir belediye modeli oluşturmak” dedi.

“İletişim kanalları 7/24 açık”

2026 yılında da iletişim altyapısının güçlendirileceğini ifade eden Yıldız, “Belediyenin kapıları da iletişim kanalları da 7 gün 24 saat vatandaşa açık tutulacak. Çözüm odaklı belediyecilik anlayışı daha ileri taşınacak” açıklamasını yaptı.