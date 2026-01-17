İzmir’in Bayındır ilçesinde bulunan ilkokul, karne haftası dolayısıyla öğrencilerine unutulmaz bir gün yaşattı. Okul bahçesinde düzenlenen renkli etkinlikte öğrenciler, eğitim gördükleri okulda hem eğlendi hem de karne heyecanını doyasıya yaşadı.

Okul bahçesi şenlik alanına dönüştü

Karne haftasına özel hazırlanan program kapsamında okul bahçesinde oyun parkları kuruldu. Gün boyu süren etkinliklerde öğrenciler hem fiziksel aktivitelerle enerjilerini attı hem de arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirdi.

Halk oyunları ve kostümlü kahramanlar ilgi odağı oldu

Etkinlikte sahnelenen halk oyunları gösterileri büyük beğeni toplarken, kostümlü kahramanlar çocukların neşesine neşe kattı. Öğrenciler, sevdikleri karakterlerle fotoğraf çektirerek bu özel günü ölümsüzleştirdi.

Pamuk helva ve patlamış mısır sürprizi

Şenlik havasında geçen etkinlikte pamuk helva ve patlamış mısır ikramları da yer aldı. Yüz boyama etkinlikleriyle renklenen program, özellikle küçük yaştaki öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Güvenli ortamda karne sevinci

Öğrenciler, karne heyecanını kendi okul bahçelerinde, güvenli ve neşeli bir ortamda yaşamanın mutluluğunu yaşadı. Arkadaşlarıyla birlikte eğlenen çocuklar için etkinlik, eğitim yılının en keyifli anlarından biri oldu.

Öğretmen ve velilerden etkinliğe tam not

Öğretmenler ve veliler, bu tür etkinliklerin öğrencilerin motivasyonunu artırdığını ve okul aidiyetini güçlendirdiğini ifade etti. Eğitim sürecini destekleyen sosyal faaliyetlerin çocukların gelişimine olumlu katkı sağladığı vurgulandı.

Unutulmaz bir karne haftası hatırası

Bayındır'daki ilkokulda düzenlenen karne haftası etkinliği, öğrencilerin hafızalarında güzel bir anı olarak yer ederken, eğitim döneminin coşkulu bir finalle tamamlanmasını sağladı.