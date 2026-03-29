İzmir’in Bayındır ilçesine bağlı Sarıyurt Mahallesi’nde meydana gelen olay, öğle saatlerinde ortaya çıktı. İddiaya göre, mahalle sakinleri derede hareketsiz halde yatan bir kişiyi fark etti. Durumun şüpheli bulunması üzerine vakit kaybetmeden yetkililere haber verildi.

Ekipler olay yerine sevk edildi

İhbarın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Motosikletiyle dereyi geçmek istemiş

Hayatını kaybeden kişinin Hilmi Dınga olduğu tespit edildi. İlk değerlendirmelere göre Dınga’nın motosikletiyle dereden geçmeye çalıştığı sırada kaza geçirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Cenaze Adli Tıp’a kaldırıldı

Dınga’nın cansız bedeni, ölüm nedeninin net olarak belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Yapılacak otopsinin ardından kesin ölüm nedeni ortaya çıkacak.

Soruşturma başlatıldı

Jandarma ekipleri olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için inceleme başlattı. Olayın kaza mı yoksa farklı bir sebepten mi kaynaklandığı yapılacak araştırmaların ardından netlik kazanacak.