İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan’ın kızı, Ankara’da düzenlenen görkemli bir düğünle hayatını birleştirdi.

Düğün töreni bu akşam gerçekleştirildi ve aile ile yakın dostların katılımıyla gerçekleşen etkinlikte çiftin mutlulukları gözlerden kaçmadı. Tören özel bir mekan ve özenle hazırlanan organizasyonla yapıldı.

Düğüne katılan misafirler, çiftin mutluluğunu paylaşarak bu özel günü daha da anlamlı kıldı.

Düğün, aile ve yakın çevrenin mutluluğu ile gece boyunca devam etti.