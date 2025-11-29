Son Mühür- CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı, partinin 17 yıl sonra yenilediği parti programının delegelere sunulmasıyla başladı. Oybirliği ile kabul edilen yeni programda, Parti Meclisi üye sayısının 60’tan 80’e çıkarılmasını öngören tüzük değişikliği de yer aldı.

Özgür Özel Yeniden Genel Başkan Seçildi

Kurultayda tek aday olarak yarışan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1333 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden Genel Başkan seçildi.

İzmir Delegasyonu Toplantısı

İzmir delegasyonu bugün saat 18:00'de İl Başkanı Çağatay Güç başkanlığında bir araya geldi. Özel’in İzmir’e Parti Meclisi (PM) için 4, Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) için 1 kontenjan ayırdığı delegelere bildirildi. Şu ana kadar Yankı Bağcıoğlu ve Salih Uzun’un PM’ye gireceği kesinleşirken, diğer 2 kontenjan için kulisler devam ediyor.

Bu gece saat 00:00’da Ankara’da bir otelde yapılacak toplantıya İzmir ekibinin katılacağı, CHP İzmir Milletvekilleri Gökçe Gökçe ve Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe’nin listede yer almasının beklendiği öğrenildi.

İzmir kulisleri, PM ve YDK kontenjanları için yoğun görüşmelerle sürüyor