Son Mühür / Atakan Başpehlivan- AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, beraberindeki basın mensuplarıyla Bergama Musacalı Barajı'nda incelemelerde bulunarak, Devlet Su İşleri yetkilileri ile birlikte barajın sulama sürecini ve bölge tarımına sağlayacağı katkıyı değerlendirdi.

Ceyda Bölünmez Çankırı: Yeraltı kaynaklarının daha verimli kullanılması gerekiyor

Musacalı Barajı’nın önünde yaptığı basın açıklamasında bölgenin sulama geçmişi üzerine konuşan ve bu tarz projelerin doğru su tüketimi açısından hayata geçmesi gerektiğini söyleyen AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, "Daha önceleri bu bölgede sulamalar kuyu ile yapılıyordu. Su en önemli kaynaklardan bir tanesidir. Artık yeraltı kaynaklarının daha verimli kullanılması açısından bu tarz projelerin hayata geçmesi gerekiyor. Artık burada kapalı hatta geçildi bu özellikle tasarruf açısından ciddi katkı sağlıyor. O yüzden hem verimli hem de akıllı sulama sistemlerinde gelecek nesillere daha çok hizmet etme imkanımız olacak. Bunun gibi projelerin tarıma verdiği katkıyı herkes görmektedir. Bizler burada emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür ediyorum"

"İzmirliler artık çok sıkıldı"

Öte yandan, CHP'li yerel yönetimlerin seçim döneminde verdikleri vaatleri yerine getirmediğini dile getirerek, Çiğli ve Menemen örneğini söyleyen AK Partili Ceyda Bölünmez Çankırı, "Menemen'de eğer Çiğli'nin atık suyu temizlense o bölgede su sorunumuz kalmayacak, geçmiş yıllarda bunların vaadi verildi ne yazık ki yerine getirilmiyor. Kapalı kapılar ardında konuşulan şeyler dışarıya çıkmıyor. İzmirliler artık çok sıkıldılar, hizmet istiyorlar. Maalesef ki bugün alt yapı problemi yaşıyoruz, yapılaşma problemi yaşıyoruz bunların hepsi yerelde birleşiyor. Örneğin geldiğimiz Bergama'nın bir beldesinde hala imar planları yapılmamış, bu kadar zor olmamalı, önerge veriyoruz cevap bile alamıyoruz" şeklinde konuştu.

"En iyi değerlendirmeyi genel merkezimiz yapacak"

Ayrıca, İzmir’deki CHP'li ilçe belediyelerinden AK Parti'ye transferler hakkında açıklamalarda bulunan Çankırı, şu ifadeleri kullandı: "Siyasette 24 saat uzun bir süre gelmek isteyen arkadaşlar olabilir. En iyi değerlendirmeyi genel merkezimiz yapacaktır"

Ekonomiye ciddi tarımsal katkı sağlanacak

Son olarak, Devlet Su İşleri adına konuşan ve projenin detaylarını basın mensuplarına aktaran Abdullah Erol ise "Bu sene Temmuz ayı itibariyle 6100 dekarlık tesisimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Beş ayağımız daha var onları da tamamlayınca Bakırçay Havzası'ndaki imalatlarımız tamamlanacak ve çiftçilerimizin yüzünü güldüreceğiz, bu vesile ile her yıl 330 milyon ekonomimize tarımsal kaktı sunulacaktır" diyerek, sözlerini noktaladı.