Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 26 yıldır düzenlediği Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri’nde heyecan yeniden başladı. Gazeteci Barış Selçuk’un anısını yaşatmak ve genç gazetecileri desteklemek amacıyla düzenlenen yarışmaya başvurular 14 Kasım 2025 Cuma gününe kadar kabul edilecek.

Katılımcılar, haber, fotoğraf veya görüntülerini İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Tanıtım Şube Müdürlüğü’ne ulaştırarak yarışmaya katılabilecek.

4 dalda ödül verilecek

Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri, bu yıl da dört farklı dalda sahiplerini bulacak. Ödüller; “Ulusal Haber”, “İzmir Kent Haberi”, “Haber Fotoğrafı” ve “TV’de İzmir Kent Haberi” olmak üzere dört kategoride verilecek.

Katılımcılar 5 Ağustos 2024 ile 5 Ekim 2025 tarihleri arasında gazete, dergi ve internet medyasında yayımlanmış haber ve haber fotoğrafları ile televizyonlarda yayımlanmış görüntülü haberlerle yarışmaya başvuru yapabilecek.

Her dalda birinciye 60 bin TL, Barış Selçuk ile aynı kazada yaşamını yitiren gazeteci Hande Mumcu adına verilecek teşvik ödülünde ise 40 bin TL ödül takdim edilecek.

Başvurular 14 Kasım’a kadar

Katılımcıların, başvuruya konu olan haber ya da fotoğrafın yayımlandığı gazete veya derginin aslını, belediyenin resmi adresinde yer alan başvuru formu ile birlikte 14 Kasım 2025 Cuma günü saat 17.30’a kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Tanıtım Şube Müdürlüğü’ne ulaştırmaları gerekiyor.

Yarışmaya gazete, dergi, internet medyası, ajans veya televizyonlarda yayımlanan eserlerle katılanlar, başvuru şartlarını yerine getirmek koşuluyla İzmir Belediyesi'nin Basın Müdürlüğünün resmi adresine mail yoluyla da başvuru yapabilecek.

Barış Selçuk’un anısı yaşatılıyor

Gazeteci Barış Selçuk, 1994 yılında dönemin Başbakanı Tansu Çiller’in Giresun gezisini takip ederken, gazeteci Hande Mumcu, kameraman Salih Peker ve şoför Hacı Ali Er ile birlikte geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmişti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Selçuk’un adını taşıyan bu ödül programıyla hem genç gazetecilerin önünü açmayı hem de habercilikte etik, doğruluk ve cesaret değerlerini yaşatmayı sürdürüyor.