İzmir Karşıyaka’da görev yapan okul öncesi öğretmeni Gülşah Akbulut, yalnızca eğitimci kimliğiyle değil, sanatçı yönüyle de dikkat çekiyor. Çocuklara sabrı, sevgiyi ve yaratıcılığı aşılayan Akbulut, aynı zamanda tuval üzerinde kendi dünyasını yansıtıyor.

Sanata olan ilgi küçük yaşta başladı

Uşak Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı ile İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümlerinden mezun olan Akbulut, görsel sanatlara ilgisini çocukluk yıllarında geliştirmeye başladı. Akademik bir sanat eğitimi almamasına rağmen yeteneğiyle çizim yaparak kendini sürekli geliştirdi.

Tuvalde hayal dünyasını yansıtıyor

Sanatın, kendisini en rahat ifade ettiği alan olduğunu belirten Akbulut, çalışmalarında genellikle otoportreler, aile üyelerinin portreleri ve Audrey Hepburn gibi figürlere yer veriyor. Sanat eğitimi almamasına rağmen bu tutkusunu sürdürmekten vazgeçmediğini ifade ediyor.

Kendi atölyesini kurmak önceliği

Akbulut’un en büyük hayali, kendi sanat atölyesini açmak. “Sanata dair gerçekleştirmek istediğim birçok proje var. Önceliğim kendi atölyemi kurmak ve aynı zamanda öğrencilerime sanatın inceliklerini öğretmek” diyen genç öğretmen, sanatın toplumların ortak dili olduğuna inanıyor.

Hayallerini ve mesleğini birleştiriyor

Eğitimci ve sanatçı kimliğiyle yoluna devam eden Gülşah Akbulut, hem çocuklara hayal kurmayı öğretirken hem de kendi sanat yolculuğunu adım adım gerçeğe dönüştürüyor.