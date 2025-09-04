Süper Lig’de milli arayı transfer çalışmalarına ayıran Göztepe, golcü arayışlarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların gündemine A Milli Takım forması da giyen Bertuğ Yıldırım girdi. Fransa’nın Rennes ekibinde top koşturan 23 yaşındaki futbolcu için temasların başladığı, oyuncu ve kulübüyle yapılan görüşmelerde ilerleme sağlandığı öğrenildi. Trabzonspor’un da transfer listesinde yer alan Bertuğ’un Türkiye’ye dönme ihtimali giderek güçleniyor.

Kariyer basamaklarını hızla çıktı

Futbola Sarıyer altyapısında adım atan Bertuğ, Hatayspor’da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Bir dönem Antalyaspor’da kiralık olarak forma giyen genç forvet, Hatayspor’a döndükten sonra Avrupa’nın yolunu tuttu.

Rennes’e transfer olan Bertuğ, geçtiğimiz sezon La Liga temsilcisi Getafe’de kiralık oynadı. İspanya’da 22 karşılaşmaya çıkan oyuncu, 1 gol kaydetti. Yaz döneminde Rennes’e dönen Bertuğ, bu sezon Ligue 1’de yalnızca 3 dakika süre alabildi. Milli takımda ise 6 maçta görev alıp 3 gol atan genç forvet, Türkiye’ye dönmeye sıcak bakıyor.

Göztepe’de forvet rotasyonu yenileniyor

Geçen sezon golcüleri Romulo ve Lourency’yi elden çıkaran, Kubilay Kanatsızkuş’la ise yollarını ayıran Göztepe, bu bölgeye Brezilyalı Janderson ile 19 yaşındaki Ürdünlü İbrahim Sabra’yı transfer etmişti. Sarı-kırmızılıların Bertuğ hamlesiyle hücum hattına deneyimli bir isim daha eklemesi gündemde.

Beşiktaş sınavı yine Cuma günü

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 5 ve 6’ncı hafta fikstürünü duyurdu. Buna göre Göztepe, 6’ncı haftada Beşiktaş’ı konuk edecek. Karşılaşma, 19 Eylül Cuma günü saat 20.00’de Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak. Sarı-kırmızılı ekip, 14 Eylül Pazar günü Kayserispor deplasmanına çıkacak. Sezon başından bu yana üst üste cuma günleri sahaya çıkan Göztepe’nin Beşiktaş randevusunun da aynı güne denk gelmesi, taraftarların tepkisine yol açtı.