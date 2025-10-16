Son Mühür / Yiğit Uzun- İzmir Barosu İnsan Hakları Hukuku ve Hukuk Araştırmaları Merkezi, çocuk haklarına ilişkin farkındalık oluşturmak ve uluslararası denetim mekanizmalarını tartışmak amacıyla önemli bir etkinliğe imza attı. “Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve Denetim Mekanizması” başlıklı seminer, 13 Ekim 2025 Pazartesi günü İzmir Barosu Av. Tahir Elçi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Seminerin kolaylaştırıcılığını, çocuk hakları ve insan hakları alanında çalışmalarıyla tanınan İzmir Barosu üyesi Av. Mahmut Şeren üstlendi. Etkinlikte, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin (ÇHS) temel ilkeleri, taraf devletlerin yükümlülükleri, bireysel başvuru usulleri ve denetim organı olan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi’nin çalışma esasları detaylı biçimde ele alındı.

Uluslararası hukukta çocuk haklarının önemi vurgulandı

Av. Mahmut Şeren sunumunda, 1989 yılında kabul edilen ve Türkiye’nin 1995’te taraf olduğu Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin, çocukların yalnızca korunmaya muhtaç bireyler değil, aynı zamanda hak öznesi olarak kabul edilmesi bakımından dönüm noktası niteliğinde olduğunu belirtti.

Şeren, “Çocukların yaşama, gelişme, katılım ve ayrımcılığa uğramama hakları, sözleşmenin temelini oluşturur. Ancak bu hakların iç hukukta tam olarak uygulanabilmesi, yalnızca yasal düzenlemelerle değil, aynı zamanda toplumsal bilinçle mümkündür.” ifadelerini kullandı.

Sunumda ayrıca, BM Çocuk Hakları Komitesi’ne sunulan devlet raporlarının nasıl değerlendirildiği, bireysel başvuru mekanizmasının işleyişi ve Türkiye’nin son gözden geçirme döneminde Komite tarafından yapılan tavsiyeler de örneklerle açıklandı.

İzmir Barosu’ndan sürdürülebilir eğitim vurgusu

Etkinliğin kapanış konuşmasını, İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi ve İnsan Hakları Hukuku ile Hukuk Araştırmaları Merkezinden sorumlu Av. Nesil Kör yaptı. Kör, çocuk haklarının korunmasının sadece hukukçuların değil, toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğu olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“İzmir Barosu olarak, Birleşmiş Milletler bünyesinde yer alan temel insan hakları sözleşmelerini konu edinen seminer serisinin ikincisini gerçekleştirdik. Bu çalışmalar, yalnızca bilgi paylaşımı değil, aynı zamanda insan hakları kültürünün yaygınlaşması adına da büyük önem taşıyor. Seriye önümüzdeki aylarda da devam edeceğiz.”

Katılımcılardan olumlu geri bildirim

Baro üyeleri, genç avukatlar ve hukuk fakültesi öğrencilerinin katılım gösterdiği seminerde, interaktif bir soru-cevap bölümü de düzenlendi. Katılımcılar, Türkiye’de çocuk adalet sisteminin işleyişi, çocuk koruma kanununun uygulanmasında karşılaşılan zorluklar ve uluslararası raporlamaların pratikteki etkileri konusunda sorular yöneltti.

Etkinlik sonunda Av. Mahmut Şeren’e teşekkür belgesi takdim edilirken, seminerin baro tarafından düzenlenecek “BM İnsan Hakları Sözleşmeleri ve Türkiye’nin Yükümlülükleri” başlıklı eğitim dizisinin bir parçası olduğu duyuruldu.