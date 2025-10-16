Son Mühür - İzmir Gazeteciler Cemiyeti’ne yeni üye olan gazeteciler için düzenlenen rozet töreni ile Basın Ligi 2024 Selamettin Bayındır Sezonu’nun ödül töreni İGC Uluslararası Basın Merkezi’nde gerçekleştirildi. Başkan Dilek Gappi, “Yeni üyelerimizin mesleğe güç katacağına inanıyorum” dedi.

Yeni üyeler mesleğe güç kattı

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC), yeni üye gazetecileri rozet töreninde ağırladı. Aynı gün, Selamettin Bayındır anısına düzenlenen “Basın Ligi 2024 Selamettin Bayındır Sezonu” futbol turnuvasının ödül töreni de gerçekleştirildi.

Törene; İGC Başkanı Dilek Gappi, Başkan Yardımcısı Mehlika Gökmen, Genel Sekreter Reşat Yörük, Sayman Tolga Albay, Yönetim Kurulu Üyeleri Esat Erçetingöz, Turgay Pasinligil, Metin Aydın, Duygu Taylan, Mücahit Bektaş, Halide Demir Polatlı, Volkan Gündüz, hakem Metin Aydınoğlu, Selamettin Bayındır’ın ailesi ve çok sayıda gazeteci katıldı.

“Yeni üyelerimiz mesleğe güç katacak”

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, yeni üye olan meslektaşlarını tebrik ederek, “Uzun yıllardır sektörde çalışan ancak basın kartı şartı nedeniyle Cemiyetimize üye olamayan arkadaşlarımız vardı. Söz verdik, demokratik bir sürecin ardından tüzüğümüzü değiştirdik ve bu engeli kaldırdık. Artık daha kapsayıcı, dayanışmacı bir yapıya sahibiz. Basın sektörü her geçen gün zorlaşsa da biz mücadeleden vazgeçmeyen bir camiayız. Yeni üyelerimizin bu mesleğe güç katacağına inanıyorum” dedi.

“Selamettin Bayındır İzmir basını için çok kıymetliydi”

Başkan Gappi, turnuvanın İzmir basınında dostluğu ve iş birliğini güçlendirdiğini belirterek, “Selamettin Bayındır bir döneme damga vuran, İzmir basını için çok değerli bir isimdi. Yazılarına yeniden baktığımda ne kadar özel bir miras bıraktığını bir kez daha anladım. Turnuvamıza onun adını vermekten büyük mutluluk duyduk. Bu etkinlikle ismini yaşatabildiysek ne mutlu bize. Katılan takımları, emeği geçenleri ve ödül alanları kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Kupalar sahiplerini buldu

Törende üçüncü olan 9 Eylül Gazetesi’ne kupasını hakem Metin Aydınoğlu, ikinci olan Haber Ekspres Gazetesi’ne Selamettin Bayındır’ın ailesi, birinci olan TRT’ye ise kupasını İGC Başkanı Dilek Gappi ve yönetim kurulu üyeleri takdim etti.