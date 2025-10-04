Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde hayvan hakları ihlallerine dikkat çeken İzmir Barosu tarafından yapılan açıklamada “Bugün, bir kutlama değil; acı bir hatırlatma, direnişi büyütme günüdür” denildi.

İzmir Barosu, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, ülkemizde demokrasinin, hukukun ve temel hakların giderek yok edildiği bir dönemde hayvanların en ağır payı aldığı ifade edildi.

İzmir Barosu, hayvanlara yönelik şiddet ve katliamların önüne geçmek için yıllardır süren mücadelenin devam ettiğini vurguladı.

Çocuğa, kadına ve hayvana uygulanan şiddetin meşrulaştırıldığı bir toplumda, doğaya ve insan yaşamına değer verilmeyen bir düzenin yükselmesinin mümkün olmadığı belirtilen açıklamada, “Bugün hayvanlar işkencelerle, siyasi kararlarla, hayvan düşmanı uygulamalarla öldürülüyor, sürülüyor, doğal yaşamlarından koparılıyor. Hayvansız şehirler, hayvansız bir doğa hayal edenlerin karşısına dikilmek bizim tarihsel sorumluluğumuzdur” denildi.

“Bu vahşeti durdurana kadar da mücadelemiz sürecektir”

İzmir Barosu, hayvansız şehirler ve hayvansız bir doğa hayal edenlere karşı tarihsel sorumluluklarını hatırlatarak, yaşam hakkı ihlallerine karşı direnişi büyütme çağrısı yaptı.

Hayvan hakları mücadelesinden asla geri adım atmayacağını bildiren baro tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İzmir Barosu olarak hayvan hakları mücadelesinden asla geri adım atmayacağımızı bir kez daha haykırıyoruz. Yaşatmak, korumak ve direnişi büyütmek en temel görevimizdir. Bu vahşeti durdurana kadar da mücadelemiz sürecektir.”