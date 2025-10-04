Son Mühür- Adalet Bakanlığı'nın Vakıfbank ile imzaladığı 99 bin 500 TL’lik maaş promosyon anlaşması, ülke genelinde büyük tepki toplarken, İzmir Adliyesi koridorlarında da yankı buldu. Yaklaşık 210 bin bakanlık çalışanını kapsayan ihale, Ege’nin en yoğun adliye binasında da “yetersiz ve adaletsiz” olarak nitelendiriliyor.

30 Eylül promosyon ödemeleriyle birlikte sendika istifaları, Vakıfbank boykot çağrıları ve hesap taşıma hareketleri İzmir’de de hız kazandı. Son Mühür İzmir Adliyesi personeliyle konuştu:

“Bu rakam hakaret gibi”

İzmir Adliyesi personeli de, “Bu rakam, enflasyonun ortasında hakaret gibi; adalet önce kendi evlatlarına yapılmalı” diyerek tepkisini dile getiriyor.

Anlaşma, Ağustos ayında Vakıfbank’ın 90 bin TL’lik teklifinden başlayıp son turda 99 bin 500 TL’ye çıkarak kabul edilmişti. Bakanlık buna ek olarak promosyon ya da 100 bin TL faizsiz kredi imkanı sunsa da personel beklentisi en az 150 bin TL seviyesindeydi; bazı sendikalar ise 300 bin TL altındaki teklifleri ‘kabul edilemez’ olarak tanımlamıştı.

Görevli memurlar, diğer kamu kurumlarında 100–130 bin TL arasında promosyonların verildiği ortamda “geride bırakıldık” değerlendirmesini yapıyor.

Sendika istifaları İzmir koridorlarını sardı

Ülke genelindeki sendika istifaları İzmir Adliyesi’nde de somutlaştı. Yetkili sendikalar, ihale sürecinde “sessiz kalmakla” eleştiriliyor.

Son Mühür'ün görüştüğü adliye çalışanları, “Sendikalar ‘yetkiliyiz, muhatap biziz’ diye övünüyordu ama 99 bin 500 TL’ye razı oldular. Haklarımızı savunmadılar üyeliğimi iptal edeceğim, bütün çalışma arkadaşlarımı buna ikna etmeye çalışıyorum” dedi.

Bir başka personel ise, “Beklentimiz 270 bin TL’ydi, bu anlaşma bizi sattı. Tek başımıza daha iyiyiz; istifa ettim” sözleriyle tepki gösterdi. Sendikaların ön taleplerine rağmen sonuç beklentilerin altında kalınca, İzmir’deki zabıt katipleri ve yargı çalışanları arasında örgütsel güven sarsıldı.

Maaşlar anında taşınıyor, kartlar kapatılıyor

Boykotun sahadaki en belirgin etkisi, maaşların başka bankalara aktarılması oldu.

Son Mühür’e konuşan bir personel, “99 bin 500 TL yattı, ama bir dakika bile durmadı. Hemen başka hesabıma aktardım. Artık her ayın 15’inde maaşımı da hemen çekeceğim.” dedi.

Toplu kart kapatma ve otomatik ödeme iptalleriyle bankanın gelir akışı hedef alınıyor. Başka bir çalışan, “Kartımı kapattım, esnek hesabı feshettim. Vakıfbank, mahkeme paralarından milyarlar kazanıyor; bize dalga geçer gibi 99.500 TL teklif ediyor. Boykot artık şart.” ifadelerini kullandı.

“Parayı son ana kadar işletiyorlar”

Ödemelerin gece saatlerine sarkması, personel arasında ayrı bir öfke yarattı.

“Her ay aynı senaryo. Parayı son ana kadar işletiyorlar, sonra sisteme düşüyor.” diyen çalışanlar, tepkilerini sosyal medya ve kurum içi gruplarda da dile getirdi.

Promosyon iptal davası açıldı

81 ilde tepkilerin büyümesiyle birlikte, promosyon ihalesi yargıya taşındı. Mil-Büro Sen, “ihalede rekabet ortamı oluşmadığı, tekliflerin piyasa şartlarını yansıtmadığı ve personelin zararına sonuçlandığı” gerekçesiyle Ankara'da iptal davası açtı.

Sendika, dava dilekçesinde; “Adalet Bakanlığı çalışanları, diğer kurumların gerisinde bırakılmış; teklif, kamu vicdanında adil değildir.” ifadelerine yer verdi.

Mahkemeden yürütmenin durdurulması talep edilirken, kararın ilerleyen günlerde kamuoyuna açıklanması bekleniyor.