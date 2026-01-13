Son Mühür - İzmir Karabağlar’da gerçekleşen silahlı soygun olayı, İzmir polisinin başarılı takibiyle çözüldü. ATM’lere para ikmali yapmak üzere bölgede bulunan banka nakil aracının önünü kesen maskeli ve silahlı şahıslar, araç personeli etkisiz hale getirerek yaklaşık 30 milyon lirayı alıp kayıplara karışmıştı.

24 saat geçmeden yakalandılar

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki yüzlerce güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Kaçış güzergahlarını belirleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tek tek tespit etti. Yapılan eş zamanlı operasyonlarda; C.M. (24), M.M. (26), F.A. (28), M.O.Ç. (20), A.F.G. (27) ve R.O. (27) isimli 6 şüpheli saklandıkları adreslerde gözaltına alındı.

Cephanelik gibi ev

Şüphelilerin ikametlerinde ve kaçış için kullandıkları araçlarda yapılan aramalarda polisin ulaştığı sonuçlar şoke etti. Aramalarda, '5 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet tüfek, 6 adet şarjör ve çok sayıda fişek, Gasp edilen 30 milyon liranın büyük bir kısmı.

Plastik kelepçeyle etkisiz hale getirmişler

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan bilgilere göre, soyguncuların banka personeline plastik kelepçe takarak direnmelerini engellediği ve paraları profesyonel bir hızla araca aktardıkları belirlendi. Yakalanan 6 şüpheli, sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.