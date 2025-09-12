Son Mühür- İzmir Barosu, Torbalı Adliyesi önünde “arzuhalcilik” faaliyeti yürüten kişinin, yalnızca avukatların yetkili olduğu alanlarda hizmet verdiğine ilişkin şikâyet aldı. Bunun üzerine Baro, Torbalı Belediye Başkanlığı’na resmi yazı göndererek söz konusu işyerinin faaliyetinin sonlandırılmasını talep etti.

Baro ayrıca, işyeri sahibinin ileride ruhsat başvurusunda bulunması halinde, faaliyet konusunun kanuna açıkça aykırı olması nedeniyle başvurunun reddedilmesi gerektiğini vurguladı.

İzmir Barosu: Avukatların yetki alanına müdahale!

İzmir Barosu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bir meslektaşımız tarafından, Torbalı Adliyesi önüne ilan panosu yerleştirilerek ‘arzuhalcilik’ adı altında yalnızca avukatların faaliyet gösterebileceği alanlarda hizmet verildiğine ilişkin bildirimde bulunulmuştur. Bu bildirim üzerine Torbalı Belediye Başkanlığı’na yazı yazılarak, söz konusu faaliyetin sonlandırılması; ayrıca ruhsat başvurusunda bulunulması halinde kanuna açık aykırılık hali dikkate alınarak talebin reddedilmesi istenmiştir”

Belediyeden hızlı müdahale

İzmir Barosu’nun başvurusu üzerine harekete geçen Torbalı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilgili işyerinde denetim yaptı. Denetimde, işletmenin işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığı tespit edildi.

Belediye Encümeni’nin aldığı karar doğrultusunda işyeri, sanat ve ticaretten men edilerek mühürlendi.