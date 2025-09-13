İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yiğit Akın, prostat kanserinin Türkiye’de erkeklerde akciğer kanserinden sonra en sık görülen ikinci organ kanseri olduğunu belirtti. Prof. Dr. Akın, 15 Eylül Dünya Prostat Kanseri Farkındalık Günü kapsamında yaptığı açıklamada, hastalığın erken dönemde hiçbir belirti vermeden ilerleyebildiğine dikkat çekti.

Genetik ve çevresel risk faktörleri

Prostat kanserinin kesin nedenlerinin halen bilinmediğini ifade eden Prof. Dr. Akın, genetik yatkınlık, çevresel faktörler ve beslenme tarzının etkili olabileceğini söyledi. Ailesinde prostat kanseri öyküsü bulunan erkeklerin riskinin dört kat arttığını hatırlatan Akın, “Bu kişilerin 40 yaşından itibaren her yıl üroloji uzmanına başvurması gerekir. Ağır metaller ve kimyasallara maruz kalanlarda da risk daha yüksektir. Son yıllarda düzenli egzersiz ve Akdeniz tipi beslenme, korunmada önemli rol oynamaktadır” dedi.

“Yılda bir kez muayene şart”

Toplumda prostat kanseri farkındalığının düşük olduğuna vurgu yapan Akın, “Sağlık Bakanlığı verilerine göre, her 100 bin kişide 2-3 prostat kanseri vakası görülmektedir. Ancak düzenli doktor kontrolü alışkanlığı henüz yerleşmedi. Oysa prostat kanseri belirti vermeden ilerleyebilir. Bu nedenle 45 yaş üzerindeki her erkeğin yılda bir kez üroloji uzmanına muayene olması gerekir” ifadelerini kullandı.

Kapalı ameliyat

Erken evrede en etkili tedavinin cerrahi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Akın, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği’nde başarıyla uyguladıkları kapalı ameliyat yöntemine dikkat çekti. 2017’de dünyada ilk kez yapılan “3 delikten, karın zarı içerisine girmeden kapalı prostat kanseri ameliyatını” Türkiye’de gerçekleştirdiklerini aktaran Akın, “Bugüne kadar bin 400’ün üzerinde hastayı bu yöntemle tedavi ettik. Yöntem uluslararası alanda büyük ilgi gördü, birçok bilimsel makale yayımlandı. 2024’te de ‘doctorsclub’ tarafından 130 bin hekimin oyu ile yılın cerrahı seçildim” diye konuştu.

Sağlıklı yaşam önerisi

Prof. Dr. Akın, prostat kanserinin giderek daha fazla teşhis edildiğini vurgulayarak, “45 yaş üstü erkekler hiçbir şikâyeti olmasa dahi yılda bir kez muayene olmalı, PSA testi yaptırmalıdır. Ayrıca günde 30 dakika hafif egzersiz ve sebze ağırlıklı beslenme de korunmada etkili olur. Tedavi sürecinde ise mutlaka uzman hekimlere başvurulması gerekir” dedi.