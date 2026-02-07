İzmir’in Menderes ilçesinde meydana gelen sel felaketinde 16 yaşındaki Balımnaz Türkkal ile 21 yaşındaki ablası Nergiz Türkkal yaşamını yitirdi. Sel sularına kapılan otomobilden kaçtığı belirlenen ve 3 ayrı suçtan arandığı öğrenilen T.D.’nin yakalanması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Otomobil dere üzerindeki köprüde sele kapıldı

Olay, Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Mahallesi Kısık Sanayi yolu üzerinde meydana geldi. İçerisinde Balımnaz Türkkal, Nergiz Türkkal, D.Y. ve T.D.’nin bulunduğu otomobilin, dere üzerindeki köprüden geçişi sırasında sel sularına kapıldığı iddia edildi. Şiddetli akıntının etkisiyle sürüklenen araç kısa sürede gözden kayboldu.

İki kişi kurtuldu, biri gözaltına alındı

Araçta bulunan D.Y. ve T.D.’nin kendi imkânlarıyla otomobilden çıkarak kurtulduğu öğrenildi. Olayın ardından D.Y. gözaltına alınırken, T.D. ise olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Arama kurtarma çalışmalarında acı son

İhbar üzerine bölgeye İzmir İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ile AFAD ekipleri sevk edildi. Eğitimli arama köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalarda, Balımnaz Türkkal ve ablası Nergiz Türkkal’ın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Türkkal kardeşler toprağa verildi

Hayatını kaybeden iki kardeş, Hacılarkırı Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Balımnaz Türkkal’ın sosyal medyada video içerikleri ürettiği de öğrenildi.

Kaçan şüpheli için çalışmalar sürüyor

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, D.Y. ve T.D.’nin çok sayıda suç kaydının bulunduğu, T.D.’nin ise 3 farklı suçtan arandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, otomobilin bulunduğu bölgede geniş çaplı inceleme yaparken, kaçan T.D.’nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.