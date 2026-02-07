İzmir'de oda seçimlerinin heyecanı sürmeye devam ediyor. Her gün yeni seçimler ve yeni zaferler gündeme gelmeye devam ederken, bugün ise 4 odada seçim heyecanı yaşandı. 4 odanın seçiminde de İzmir Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (İESOB) Yalçın Ata'nın desteklediği isimler zafere ulaştı.

Tire'de zafer Ata'nın

Tire Şoförler Odası seçiminde Mustafa Zenginol'un tek aday olarak girdiği seçimde heyecan dolu anlar yaşandı. Mevcut başkan Zenginol seçimi kazanarak güven tazelemiş oldu. Tire Şoförler Odası seçiminde 70 oy kullanıldı.

Kırtasiyeciler Odası'nda mevcut başkan seçimi kazandı!

101 oyun kullanıldığı İzmir Kitap ve Kırtasiyeciler Odası'nda da mevcut başkan seçimi kazanarak güven tazeledi.

Kemalpaşa ve Bergama'da da zafer!

Kemalpaşa Şoförler Odası seçiminde mevcut başkan Ali Katı 249 oy alırken, rakibi İlkay Koçu ise 122 oy alabildi. Mevcut Başkan Katı güven tazelemiş oldu. Bergama Lokantacılar Odası seçiminde ise mevcut başkan Mustafa Kemal Bayraktar 173 oy alırken, Ömür Sağlam ise 43 oy alabildi.

Kuyumcular Odası ve Kuaförler Odası seçimlerinde sonuç ne olacak?

Pazar günü İzmir Kuyumcular Odası ve İzmir Kuaförler Odası seçimleri gerçekleştirilecek. Seçim zaferine hangi isimlerin ulaşacağı ise merak konusu olmuş durumda.