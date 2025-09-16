Son Mühür- AK Parti Urla Belediye Meclis Üyesi Ümit Arslan, Urla Spor Kulübü’nün geleceğine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Arslan, kulüp yönetiminin tekliflerine yanıt vermediğini belirterek, Urla halkına seslendi.

"BORÇLARI TEMİZLEYELİM, KULÜP BİZE DEVREDİLSİN"

AK Partili Arslan, kulüp başkanı Erman Umdu, antrenör Çağatay Saltık, takım menajeri Adnan Alpaslan, Pera Basketbol’un kurucusu Zekeriya Yıldırım ve müteahhit Önder Şengüler ile bir araya geldiklerini hatırlatarak, “Bu toplantıda çok net bir teklif sunduk. Kulübün mevcut borçlarını temizleyelim, ardından kulüp bize devredilsin ve biz de sıfırdan güçlü bir takım kuralım” dedi.

"YÖNETİM AMATÖR KÜMEYE DÜŞMEYE RAZI OLMAKTA"

Ancak aradan geçen 10 günün ardından herhangi bir dönüş yapılmadığını ifade eden Arslan, “Biz kulübü ayağa kaldırmaya hazırız. Fakat mevcut yönetim kulübü bize teslim etmeyerek adeta amatör kümeye düşmeye razı olmaktadır. İsteğimiz nettir: Borçlar temizlensin, kulüp bize devredilsin. Ondan sonra Urla’nın nasıl güçlü bir takıma kavuşacağını herkes görecektir” diye konuştu.

"BİZ HAZIRIZ AMA YÖNETİM ENGEL ÇIKARMAKTA"

Kulübün geleceği konusunda yönetimi sorumluluk almaya çağıran Arslan, “Aksi halde, kulübün düşüşünün sorumluluğu bugünkü yönetimin omuzlarında olacaktır. Kulübü bırakmayarak kaderine terk ediyorlar. Urla halkı bilsin ki bu kulüp sahipsiz değildir. Biz hazırız ama mevcut yönetim engel çıkarmaktadır” ifadelerini kullandı.