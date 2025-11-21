Son Mühür / Erkan Doğan - Kemalpaşa Belediyesi eski Başkanı CHP’li Rıdvan Karakayalı, kendi döneminde çürümeye terk edilen kayıklar için, “AK Partililer Osmanlı hayranı, kendi dönemimde kullanmadım, ne yapacağım saltanat kayığını” açıklamasında bulundu. Mehmet Türkmen başkanlığındaki belediye yönetimi, çürüyen. içerisinde sazlıklar çıkan ve bir bölümü göle saplanan iki kayığı göletten çıkartmanın çarelerini arıyor.

Başkan Karakayalı, “Osmanlı’yı andırıyor” gerekçesi ile kayıkları çürümeye terk etti…

Kemalpaşa Belediyesi eski Başkanı AK Partili Arif Uğurlu döneminde alınan ve Binali Yıldırım Millet Bahçesi içerisindeki gölete konulan saltanat kayıkları 2018 yılında faaliyete geçti. AK Parti Belediye Başkanı Arif Uğurlu, Saltanat Kayıkları ile yaptığı gezide verdiği röportajda, “Bu kayıklarla gölde gezmek çok keyifli olacak” demişti 2019 seçimlerinde CHP’li aday Rıdvan Karakayalı seçimi kazanarak belediye başkanı seçildi. Karakayalı, Başkan Uğurlu döneminde milyarlarca lira verilerek alınan saltanat kayıklarını çürümeye terk etti. Vatandaşların gölette gezmeleri, düğün, yaşgünü gibi organizasyonlarında da kullanılması amacıyla alınan iki saltanat kayığı kullanılamaz hale geldi.

Başkan Türkmen ve ekibi çürüyen kayıkları göletten çıkartmanın çarelerini arıyor

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti adayı Galip Atar’a karşı seçimleri kazanan CHP’li aday Mehmet Türkmen Kemalpaşa’nın yeni belediye başkanı oldu. Başkan Türkmen ve ekibi şimdi çürüyen ve önemli bir bölümü de gölet tabanına saplanan kayıkları göletten çıkarmanın yollarını arıyor. Kemalpaşa Belediyesi yetkilileri, büyük vinçler yardımı ile kayıkların göletten çıkarılmasının mümkün olduğunu ifade etti. Kemalpaşa siyasetinin simgesel figürü hale gelen ‘Saltanat Kayıkları’ hakkında konuşan Kemalpaşa Belediyesi eski Başkanı Rıdvan Karakayalı, “AK Partililer Osmanlı hayranı. Kayıtlarda da bunu görmek mümkün. Ben ne yapacağım Saltanat kayığını” şeklinde konuştu.