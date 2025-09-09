İzmir'in Balçova ilçesinde dün bir polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda iki polisin şehit olduğu, iki polisin ise yaralandığı olaya ilişkin yeni görüntüler gün yüzüne çıktı.

Pompalı tüfekle gerçekleştirdiği saldırının ardından yaralı olarak yakalanan 16 yaşındaki şüphelinin, gözaltına alınışı sırasında büyük bir linç girişimiyle karşı karşıya kaldığı belirlendi. Olay yerindeki öfkeli kalabalığın, saldırganı cezalandırmak için harekete geçtiği anlar, kamuoyunda infial yarattı.

Polisten olay yerinde soğukkanlı müdahale

Polis teşkilatını yasa boğan bu menfur saldırının ardından, cadde ve sokaklarda toplanan vatandaşlar, saldırganın gözaltına alındığı noktaya doğru koştu. Meslektaşlarını kaybetmenin derin acısını yaşayan polis ekipleri, buna rağmen üstün bir profesyonellik ve soğukkanlılıkla duruma müdahale etti.

Kalabalığın öfkesini dindirmek ve şüphelinin can güvenliğini sağlamak amacıyla araya giren polisler, havaya uyarı ateşi açarak linç girişimini engelledi ve kalabalığı dağıttı. Görüntülerde, polis otosuna bindirilen saldırganın hastaneye sevk edilme anları da yer alıyor.