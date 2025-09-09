Son Mühür/ Beste Temel - Bostanlıspor, yeni sezonda minik, küçük ve yıldız yaş kategorilerinde futbol çalışmalarına start verdi. Yönetim kurulu üyesi ve futbol takımları teknik sorumlusu Behiç Basatuğrul yönetiminde ilk antrenmanını yapan minik sporcular, gelecekte milli forma giymeyi hedefliyor.

Doğru eğitim ve fair play vurgusu

Hafta sonları Bostanlı’daki Gode Cengiz Suni Çim Saha’da bir araya geleceklerini belirten Basatuğrul, “Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da hedefimiz üst liglere ve profesyonel takımlara futbolcu yetiştirmek. Uzun vadede ise oyuncularımızın milli takımlarda yer almasını istiyoruz. Sportif başarının yanında çocuklarımızın ahlaklı, fair play ruhuna sahip, ekip oyununun bilincinde bireyler olarak yetişmeleri bizim için en önemli kazanım” dedi.

Lig hedefi sezon sonunda

Basatuğrul, sezon sonunda yarışmacı takımlar oluşturacaklarını ve hazır olduklarında liglere katılacaklarını belirterek, “Çocuklarımıza futbolun temellerini 7 yaşından itibaren veriyoruz. Çok çalışmak kadar doğru çalışmak ve öğretmek de önemli” ifadelerini kullandı.

Ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin 0 544 735 19 12 numaralı telefondan kendilerine ulaşabileceğini söyledi.