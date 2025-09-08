Son Mühür- 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının açılışı için Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'den gelen acı haberle sarsıldıklarını belirtti. Törendeki konuşmasına, İzmir'de iki polisin şehit olduğu silahlı saldırıdan duyduğu üzüntüyü ifade ederek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm Türkiye'ye başsağlığı dileklerini iletti.

İzmir'deki saldırı üzerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören alanında yaptığı açıklamada, İzmir'de yaşanan menfur saldırı sonucunda iki emniyet mensubunun şehit düştüğünü, bazı polislerin de yaralandığını duyurdu. "İzmir'den hepimizi sarsan derin bir haber aldık. Silahlı saldırı sonucunda 2 polisimiz şehit oldu" ifadelerini kullanan Erdoğan, şehit olan polis başmüfettişi Aydemir ve polis memuru Akın'a Allah'tan rahmet, yaralı polis memurlarına ise acil şifalar diledi.

"Olay tüm boyutlarıyla araştırılıyor"

Saldırganın yakalandığını ve failin 16 yaşında bir genç olduğunu belirten Erdoğan, olayın tüm boyutlarıyla araştırıldığını ve şahsın bağlantılarının ortaya çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi. "Tüm emniyet teşkilatımızın başı sağ olsun diyorum" diyerek polis teşkilatına destek mesajı verdi.