İzmir’in Balçova ilçesinde polis merkezine düzenlenen saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma genişliyor. Saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki E.B. ile bağlantılı olduğu tespit edilen İran vatandaşı Khaleg Nooriborojerdi (32), İstanbul’un Esenyurt ilçesinde gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişi sayısı 6’ya yükseldi.

Aile ve arkadaşları da gözaltında

Soruşturma kapsamında saldırganın babası N.B., annesi A.B. ve iki arkadaşı daha önce gözaltına alınmıştı. Nooriborojerdi’nin yakalanmasıyla birlikte saldırıyla ilgili soruşturmada önemli bir aşamaya gelindi.

Olayda iki polis şehit oldu

Balçova’da bulunan polis merkezine uzun namlulu silahla yapılan saldırıda 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın şehit olmuştu.

Olayda iki polis memuru da yaralanmıştı. Saldırgan E.B. ise kısa sürede etkisiz hale getirilerek yaralı olarak yakalanmıştı.

Soruşturma devam ediyor

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada saldırının bağlantıları araştırılırken, gözaltındaki kişilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.