İzmir’in Balçova ilçesi Çetin Emeç Mahallesi’nde 16 yaşındaki bir saldırgan, yanında getirdiği uzun namlulu silahla Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği’ne ateş açmıştı.

İki polis şehit oldu, ikisi yaralandı

Saldırıda 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın şehit olmuştu. Olayda ayrıca Polis Memuru Ömer Amilağ ağır, Polis Memuru Murat Dağlı ise hafif şekilde yaralanmıştı.

Saldırgan kısa sürede yakalandı

Kanlı saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki saldırgan, güvenlik güçlerinin hızlı operasyonuyla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şehitler için tören düzenlenecek

Şehit düşen polisler için yarın tören düzenlenecek. Muhsin Aydemir ve Hasan Akın’ın cenaze namazları, Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak.

Şehitlerin naaşı Bornova ve Urla'ya defnedilecek

Cenaze namazının ardından, 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir’in naaşı Bornova Işıkkent Polis Şehitliği’ne, Şehit Polis Memuru Hasan Akın’ın naaşı ise Urla ilçesi Kuşçular Mahallesi Ova Mezarlığı’na defnedilecek.