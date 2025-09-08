Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Eylül Ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşimi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay idaresinde yapılan toplantıda başkanlıktan gelen önergeler ve komisyondan gelen raporlar görüşüldü.

KANER: SESİMİZİ DUYURMAYA ÇALIŞIYORUZ

Çiğli’deki harmandalı çöplüğü hakkında meclise soru önergesi veren AK Parti Meclis Üyesi Özgür Kaner, “Biz önergede derdimizi izah etmeye çalıştık. Bu konuda çalıştığınızın farkındayız. Gerçeklerin de altını çizmek lazım. Ben Çiğli doğumluyum. Geçmişte görev yaptığınız Karşıyaka’daki Mavişehir metro istasyonu alanı daha önce İzmir çöplüğüydü. Burası rehabilite edildi, kapatıldı. Oradaki katı atıkların 1992 yılında Harmandalı’ya taşınmasıyla 35 yıldır vahşi depolamanın getirdiği can ve mal güvenliği riski var. Bu konuda Aziz Kocaoğlu’ndan bu yana devam eden süreçte sayısız çalışmalar yapıldıysa da mahkeme kararına kadar yer değişikliğine kavuşamadık. Mahkeme kararına da yansıdığı gibi can ve mal güvenliği ciddi anlamda risk arz ettiği bir Harmandalı vahşi depolama alanının varlığından hepimiz rahatsızız. Bu partiler üstü bir olay. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Üzüntü ve endişe ile takip ettiğimiz, bakanlığımızın geçici de olsa çöp depolamaya izin vereceği konusundaki duyumlardan endişeliyiz. Kalıcı hale geleceği konusunda da endişelerimiz var. Süreç hakkında bilgi verirseniz mutlu olurum. Mevcut haliyle Harmandalı’yı sadece çöplük alanı olarak nitelemek Çiğli’nin yaşadığı sorunlara haksızlık olacaktır. Etrafında ciddi yapılaşma var. Harmandalı bir mahalle değil, pek çok mahalleden oluşuyor. Orada gayrimenkul değerlerinden tutun, halk sağlığı konusundaki etkileri, sıvılar, geçmişte yaşanan toprak kaymaları var. Çöplük tüm Çiğli’yi etkiliyor. İzmir’i de Çiğli’yi de çok seviyoruz. Sizin de sevdiğinizi tahmin ediyoruz. Çiğli’ye sevginizi göstermenizi istiyoruz. İzmir’de çöp üretiyor, Çiğli de çöp üretiyor ama hepsi Çiğli’de. 60 yıldır çöpün Çiğli’de olduğuna ben şahidim. İZSU’nun sıvı atık depolamasıyla oradaki doğal hayatı koruma nedeniyle biz pek çok İzmir ilçesine göre kıyıya büyük bir şeridimiz olmasına rağmen denize ulaşmak için Karşıyaka’ya gidiyoruz. Çiğli’nin mağduriyetinin giderilmesi noktasında somut çözümler bekliyoruz” dedi.

TUGAY: DESTEK BEKLİYORUM

Kaner’e cevap veren Başkan Tugay, “Elektrik kullanıyorsunuz ama Çiğli’de mi elektrik üretiliyor. Su içiyorsunuz su çiğlide mi üretiliyor. Şehrin bir bütün olduğunu unutmayın. Bu süreçte ben kendim herhangi bir yerde çöp tesisi yapma kararı alamıyorum. Biz sadece başvuruda bulunabiliyoruz. Geçmiş yıllarda farklı noktalarda bertaraf tesisi için noktalar önerilmiş. Bunlardan iki tanesi Bergama’da yapılmış. Ama yetmiyor. İlçelerinde çöp tesisi söylemediğini duyurdu. Büyükşehir belediye meclis üyesi sorumluluğuyla herkesten rica ettiğim şey. Çiğli’de hiç kimsenin uzun zamandır çöp depolama gibi bir niyetimiz yok. Çevre ve Şehircilik Genel Müdürlüğünde çalışan tüm bakanlar özverili çalışmaktadırlar. Bu süreçte tek beklediğim anlayış. Biraz destek olmanızı bekliyorum” dedi.

İZBAN A.Ş’NİN SERMAYE ARTIŞI KOMİSYONLARA SEVK

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan İZBAN A.Ş’nin ALDIĞI sermaye artışı kararı, bugün İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşüldü. Mecliste yapılan oylamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İZBAN’daki yüzde 47’lik sermaye payının korunabilmesi amacıyla, 470 milyon TL’lik rüçhan hakkının kullanılarak sermaye artışına iştirak edilmesi önergesi oy birliği ile komisyonlara gönderildi.

İNCİRALTI’NDA “TURİZM-TİCARET ALANI” PLANLARI MECLİSTEN GEÇTİ

Balçova ilçesi İnciraltı Mahallesi'nde bulunan 25034 ada 1 parselin plan değişikliği görüşüldü. Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş’nin talebi doğrultusunda hazırlanan ve söz konusu alanın “Turizm-Ticaret Alanı” olarak belirlenmesini öngören 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu doğrultusunda oy çokluğuyla kabul edildi.

KISA: UYGUN DEĞERLENDİRMİYORUZ

Önerge hakkında konuşan AK Parti Meclis Üyesi Selma Kısa,” Buradaki plan ve süreçleri net biliyorum. Belediye hizmet alanı olarak kalması mecliste önerilen bir talepti. O günün şartlarında burada bir deprem etüt alanı yapılması planlanıyordu. Ancak giderek değerini kaybediyor. Bu yüzden uygun değerlendirmiyoruz” dedi.

KOCABAŞ: MUHTEMELEN BURASI TURİZM FİRMASINA SATILIR

Belediye hizmet alanı olarak planlanan ve deprem etüt merkezi olarak değerlendirilen bir arazinin, turizm ve ticaret alanına çevrildiğini belirten AK Parti Meclis Üyesi Nail Kocabaş, “Biz burayı turizm, ticaret alanına geçiriyoruz. Burası belediye hizmet alanıydı. Deprem etüt merkezi olarak planlanan bir alnı turizm ticaret alanına değiştirerek, biz kendi arsalarımızı turizm alanına çevirerek şehrin planlamalarını ve şifrelerini değiştiriyoruz. O zaman istediğimiz alanları değiştirelim. Muhtemelen burası yakın bir zamanda turizm firmasına satılacak” dedi.

EŞKİ: BORNOVA’DA DA EGEŞEHİR’İN İŞLERİ OLACAK

Egeşehir projesi üzerinden konut ihtiyacına vurgu yapan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki,” Bornova’da geçtiğimiz aylarda bir rapor geldi önüme. Bizim olmadan bir firmanın plan değişikliği önerisi. İki parsel yüzde 1 oranında zaiyat vermiş. Yüzde 57 zaiyat alınmış. 540 milyon da Bornova Belediyesi’ne kamulaştırma bedeli belirlenmiş. Bakanlıklardan gelen planları biliyoruz. Açık konuşalım belediyecilik yapmakla ilgili ekonomik kapasite belli. Egeşehir tartışmalı bir konu oldu diye vatandaşa ev kazandırmaya devam etmeyelim, vatandaşa ev sunmayalım denilecek bir şey yok. İnşallah Egeşehir’in Bornova’da da işleri olacak. Bornova Belediyesi ile birlikte ev sunulacak” dedi.

TUGAY: İHTİYACIMIZ VAR

Kentsel dönüşüm ve konut üretimi konularında kamuoyunda yapılan eleştirilere yönelik açıklamalarda bulunan Başkan Tugay, “Bu bölgenin tamamın körelmesine ait eleştirileri adil bulmuyorum. Bürokratlarımız sık eleyip sık dokuyor. Neye daha çok ihtiyacımız var. Bu belediyenin mülkü. Satılacak diye bir şey yok. En değerli verimli şekilde kullanmak. Egeşehir ile ilgili arkadaşlarımızı yoğun bir çaba gösteriyor. Kentimizde yeni konutlar yapmak için. Soysal konut çalışması devam ediyor. Eğer herkes yardımcı olursa önüne engel olmaya koymazsa, şehrimizin konut sıkıntısı var, herkes elinden geleni yapmalı. Kentsel dönüşüm ve yeni yerleşim alanı belirlerken çalışmaya ihtiyacımız var. Mutlaka bakanlık da bu işin içinde olmalıdır. Sonuçlar da ilerleyen günlerde sonuçlanacaktır” diye konuştu.